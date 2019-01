Ces 2019 tra guida autonoma e televisori che si arrotolano

LG presenta al Ces 2019 un televisore dallo schermo arrotolabile : Al CES 2019 è andata in scena la presentazione, da parte dall'azienda coreana LG, del Signature OLED TV R, un televisore a 65 pollici che sfrutta il concept, molto in voga da diversi mesi a questa parte, dei pannelli pieghevoli; idea che sembra rappresentare la nuova direzione verso cui navigheranno i dispositivi del futuro, smartphone in testa (con risultati quantomeno discutibili, almeno in queste prime fasi di rodaggio).Riprendendo l'articolo ...

Ces 2019 - i migliori tv della fiera di Las Vegas : CES 2019 le migliori tvLG Signature oled tv RPanasonic GZ2000Sony ZG9TCL X10LG Z9Hisense U9FVizio P-SeriesLas Vegas – Quali sono i migliori tv del Ces 2019 presentati in Nevada in occasione del tradizionale evento tecnologico di inizio anno? Abbiamo selezionato otto modelli introdotti ufficialmente nelle ultime ore e pronti a entrare nei mercati internazionali. LG Signature oled tv R Sicuramente la novità più interessante e innovativa in ...

LG presenta al Ces 2019 un televisione dallo schermo arrotolabile : Al CES 2019 è andata in scena la presentazione, da parte dall'azienda coreana LG, del Signature OLED TV R, un televisore a 65 pollici che sfrutta il concept, molto in voga da diversi mesi a questa parte, dei pannelli pieghevoli; idea che sembra rappresentare la nuova direzione verso cui navigheranno i dispositivi del futuro, smartphone in testa (con risultati quantomeno discutibili, almeno in queste prime fasi di rodaggio).Riprendendo l'articolo ...

Ces 2019 : Ibm presenta il primo computer quantistico commerciale : Ibm, la multinazionale statunitense dell'informatica, ha presentato in queste ore al Ces 2019 il primo computer quantistico commerciale. Non si tratta, in effetti, del primo computer quantistico mai progettato e nemmeno del più potente in assoluto, anzi. Comunque, si tratta del primo modello di computer quantistico non destinato alla ricerca pura. Infatti, il Q System One, questo il nome dato alla macchina, sarà il primo computer del suo genere ...

Michael Kors AcCess Sofie 2.0 con Wear OS ufficiale al Ces 2019 : Michael Kors Access Sofie 2.0 è un nuovo smartwatch con Wear OS presentato al CES 2019 di Las Vegas che unisce stile e tecnologia. L'articolo Michael Kors Access Sofie 2.0 con Wear OS ufficiale al CES 2019 proviene da TuttoAndroid.

Ces 2019 : Honda - infotainment connesso anche per i passeggeri - anteprima a Las Vegas : Quest’anno Honda ha presentato al CES di Las Vegas 2019 la demo dei servizi connessi “Honda Dream Drive”. Il sistema sviluppato in collaborazione con Connected Travel, viene mostrato su un esemplare di Honda Passport, suv di medie dimensioni non presente sul nostro mercato, ed è previsto in due versioni: Driver e Passenger. La prima, dedicata al guidatore, offre una serie di servizi e intrattenimenti che replicano le funzioni di un desktop ...

MSI presenta i suoi prodotti gaming premiati al Ces 2019 : È giunto il momento di fare un riepilogo dei prodotti della linea gaming di MSI che hanno ricevuto il titolo di CES Innovation Honorees alla fiera 2019 di Las Vegas. L'azienda taiwanese, che quest'anno debutta con un nuovo CEO, è stata tra le protagoniste indiscusse, proponendo una ricca gamma hardware che spazia dai laptop ai PC desktop, passando per periferiche e accessori. Non solo: annunci futuri della compagnia riguarderanno esclusive ...

Ces 2019 - il paradiso dei videogiocatori : ecco i migliori prodotti da gaming : Asus Rog MothershipAcer Predator Triton 900Dell Alienware M17Razer HypersenseGaems Guardian Pro XPSamsung Crg9Nubia Red Magic MarsHtc Vive Pro EyeHyperX Cloud Orbit SRazer Turret Xbox OneLas Vegas — Forse in misura ancora maggiore rispetto agli anni scorsi, al Ces di quest’anno non sono mancati annunci dedicati alla comunità dei videogiocatori. Laptop, desktop, ma anche accessori e periferiche per computer e console sono onnipresenti tra ...

Germania : Pil in reCessione tecnica o zero crescita a fine 2018 ma nel 2019 +1 - 5% : Ma ora «tutti i settori industriali sono colpiti dal raffreddamento, come confermano i dati sugli ordinativi dell'industria lo scorso novembre: e questo è dovuto all'indebolimento dell'economia ...

Ces 2019 : GIGABYTE presenta il nuovo SSD AORUS RGB : GIGABYTE TECHNOLOGY continua ad alimentare il successo dei propri SSD M.2 PCIe Gen3 X4 infondendo estetica e stile al nuovo SSD AORUS RGB NVMe. presentato al CES, il nuovo SSD AORUS RGB è disponibile in due form factor, AIC ed M.2, ed offre una buona selezione di opzioni per quanto riguarda le capacità di archiviazione tradizionali. L'SSD AORUS RGB presenta illuminazione LED digitale ricca di colori, ed è il primo SSD sul mercato ad offrire la ...

Ces 2019 : Mercedes porta a Las Vegas una piattaforma modulare per diversi usi [GALLERY] : 1/21 ...

Sharp abbraccia 8K - AIoT e Google al Ces 2019 : Sharp, presente al CES 2019 per la prima volta in quattro anni, approfitta del Consumer Electronics Show di Las Vegas per annunciare una nuova partnership con Google e per dimostrare il suo ecosistema 8K. La partnership di Sharp con Google è riservata esclusivamente all'Europa e riguarderà un'ampia gamma di Smart TV di quest'anno, con Android TV che sarà incluso in tutti i modelli e in tutte le fasce di prezzo. L'articolo Sharp abbraccia 8K, ...

Instagram 2019 : strategie e suggerimenti per il sucCesso : Dopo aver esaminato insieme l’algoritmo di Instagram, ed il suo funzionamento, in questo video vi parlo di alcune strategie da attuare (o da non attuare) per avere successo. L’engagement è fondamentale su questo social network, leggi di più...

Chi sono le 44 startup italiane che partecipano al Ces 2019 di Las Vegas : Oltre 1.100 startup provenienti da più di 40 paesi diversi. Al Consumer Electronic Show (Ces) di Las Vegas, la più grande fiera della tecnologia deI consumo, va in scena anche il più grande evento dedicato alle nuove imprese, a caccia di visibilità e investitori. Uno spazio, al Sands Expo (Eureka Pa