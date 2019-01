Parigi a Italia | ' serve rispetto'

Parigi : Salvini-Di Maio pensino a Italia : 21.30 "La Francia si guarda bene dal dare lezioni all'Italia. Salvini e Di Maio imparino a fare pulizia in casa loro": questo il breve tweet postato dal ministro per gli Affari europei Nathalie Loiseau. Si tratta dell'unico commento del governo francese alle dichiarazioni dei vicepremier Italiani sulla crisi dei gilet gialli.

Previsioni Meteo - anticiclone sempre più forte verso Capodanno in tutt’Europa : ancora +20°C al Nord Italia - super caldo anche a Londra e Parigi : 1/9 Lunedì 31 Dicembre 2018 ...

GILET GIALLI - DECIMA VITTIMA IN INCIDENTI/ Ultime notizie - scontri a Parigi : bloccata frontiera Italia-Francia : GILET GIALLI, DECIMA VITTIMA: nuovo incidente mortale. Ultime notizie, scontri a Parigi tra polizia e manifestanti. bloccata la frontiera Francia-Italia.

Giorgia - l’italiana “sopravvissuta” a tre attentati : Strasburgo 2018 - Bruxelles 2016 e Parigi 2015 : Giorgia Ranzato, padovana di 25 anni che lavora come assistente dell'europarlamentare Flavio Zanonato, era a Strasburgo due sere fa. Prima, però, ha dovuto affrontare gli attentati terroristici di Parigi nel 2015 e Bruxelles nel marzo 2016.Continua a leggere

Parigi sarà "perdonata". La Francia non è l'Italia : Ed è questo, oltre che la violazione di accordi formali, a giustificare la preoccupazione di Bruxelles, in aggiunta a quella di migliaia di investitori nel mondo. Pesa, come ovvio, l'eterno problema ...

Francia vs Italia : la fragilità della democrazia e le differenze tra la piazza di Parigi e quelle di Lega e M5s : Tre immagini: Roma, piazza del popolo, adunata leghista, aperta dal ministro dell’Interno che indossava addirittura la felpa della uniforme della Polizia di stato. A significare, non fosse abbastanza chiaro, la volontà di piegare al suo volere le istituzioni democratiche in spregio a qualsiasi minimo rispetto del ruolo che riveste. Crocifissi nelle aule scolastiche, e, soprattutto, pretesa di rappresentare il “Popolo” in Europa nominato ...

Gilet gialli - scontri a Parigi e manifestanti al confine con l'Italia/ Video - Ventimiglia : camion bloccati - IlSussidiario.net : Gilet gialli, scontri a Parigi: manifestanti vogliono 'presa' dell'Eliseo. Video, i poliziotti lanciano lacrimogeni e sparano proiettili di gomma.

Tav - Parigi apre all'Italia ma è preoccupata dallo stop ai lavori. «L'opera serve» : La Francia vuole andare avanti e quindi asseconda le esigenze del partner italiano. Le gare d'appalto sono state rinviate con una lettera congiunta dei ministri dei due Paesi, ma le intenzioni di ...

Tav - Parigi mette fretta all’Italia : “Decida entro inizio 2019 o si fermano i lavori” : Il governo italiano dovrebbe decidere “rapidamente”, più nello specifico “entro inizio 2019“, qual è la sua posizione sulla Tav. Altrimenti i lavori della linea ad alta velocità Torino-Lione “saranno fermati“. La ministra francese dei Trasporti, Elisabeth Borne, mette fretta a Roma in attesa dell’analisi costi-benefici che dovrà decretare il futuro della Tav. Parole non molte diverse da quelle che Borne ...

È morto a 77 anni Bernardo Bertolucci - ultimo maestro del cinema italiano |Da "Novecento" a "Ultimo tango a Parigi" : Il regista 77enne ha segnato la storia del cinema con pellicole come "Novecento", "ultimo tango a Parigi" e "Piccola Buddha".

CAOS LIBIA/ Parigi sente la pressione italiana - è ora di parlare con Gheddafi jr. - IlSussidiario.net : Si riaffaccia sullo scenario libico il figlio di Gheddafi mentre la Francia dopo la conferenza di Palermo manda segnali positivi al nostro paese.

Gas - l’Italia sbarca nel Golfo e sfida Parigi. L’accordo con Abu Dhabi guarda alla Libia : La strada per la Libia passa per gli Emirati Arabi. L’Eni sbarca in modo massiccio nel Golfo, per la prima volta nella sua storia, e gli accordi strategici con Abu Dhabi si allargano subito all’Egitto e in prospettiva anche al Fezzan, dove l’Italia deve fronteggiare la concorrenza francese. In un Medio Oriente fatto a vasi comunicanti a volte le vi...

Under 21 - Italia-Germania 1-2 : Parigini non basta : Più di un'amichevole. Italia - Germania Under 21 è stata un anticipo di Europei. A Reggio Emilia si sono sfidate due delle favorite per la vittoria finale nella competizione continentale che si ...