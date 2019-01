Nuove tecnologie | a novembre il simposio latino-americano IAA sui piccoli satelliti

Dottori e Nuove tecnologie : ora l’andrologo si consulta online : Roma, 21 dicembre 2018 – L’andrologia e urologia sojo sempre più hitech. a parlarne è il noto andrologo e urologo di Roma Dr. Andrea Militello, premiato dagli Awards 2018 di MioDottore come miglior andrologo e urologo d’Italia. Salve Dottore, in quale modo delle branche della medicina così particolari come l’urologia e l’andrologia possono diventare high-tech? Oggi tutti [...]

Dottori e Nuove tecnologie : ora l’andrologo si consulta online : Roma, 21 dicembre 2018 – L’andrologia e urologia sojo sempre più hitech. a parlarne è il noto andrologo e urologo di Roma Dr. Andrea Militello, premiato dagli Awards 2018 di MioDottore come miglior andrologo e urologo d’Italia. Salve Dottore, in quale modo delle branche della medicina così particolari come l’urologia e l’andrologia possono diventare high-tech? Oggi tutti [...]

Dottori e Nuove tecnologie : ora l’andrologo si consulta online : Roma, 21 dicembre 2018 – L’andrologia e urologia sojo sempre più hitech. a parlarne è il noto andrologo e urologo di Roma Dr. Andrea Militello, premiato dagli Awards 2018 di MioDottore come miglior andrologo e urologo d’Italia. Salve Dottore, in quale modo delle branche della medicina così particolari come l’urologia e l’andrologia possono diventare high-tech? Oggi tutti [...]

Algoritmo o consulente : gli italiani aprono alle Nuove tecnologie : Ebbene, da tale sondaggio è emerso come la maggioranza degli investitori italiani , 60&9 afferma che il mondo degli investimenti debba sfruttare le opportunità che sono concesse dall' innovazione ...

Honor : ecco 3 Nuove tecnologie in anteprima mondiale in arrivo con Honor View 20 : Sembra proprio che In vista del 2019, Honor sia pronta a portare ai giovani di tutto il mondo aggiornamenti ancora più entusiasmanti nel campo della tecnologia e del design e Honor View 20 potrebbe ...

ENEA e Maire Tecnimont firmano accordo per iniziative nel campo delle Nuove tecnologie per la transizione energetica : Oggi, durante i lavori dell’evento “NextChem – Maire Tecnimont per l’Innovazione”, Maire Tecnimont ed ENEA, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, hanno firmato un accordo per sviluppare insieme iniziative tecnologiche nel campo della transizione energetica. Secondo l’accordo, Maire Tecnimont ed ENEA realizzeranno insieme progetti nel campo della chimica verde e dell’economia circolare, ...

Ricerca - Italia e Corea insieme per le Nuove tecnologie : ... che possa riunire scienziati e ingegneri del mondo accademico e dell'industria, sottolineando la natura trasversale della scienza e ed il comune obiettivo del trasferimento delle conoscenze. Il Miur,...

Alla Palestra della Scienza per scoprire le Nuove tecnologie : A questi temi saranno dedicati due incontri Alla Palestra della Scienza, il primo sabato 10 novembre e l'altro l'1 dicembre prossimo, con l'obiettivo di introdurre e avvicinare ragazzi e adulti ad ...

Intelligenza artificiale - strumento di vita o di morte? All'università un focus sulle Nuove tecnologie : ... il programma di divulgazione scientifica promosso dalla Regione in collaborazione con le università toscane, con l'obiettivo di avvicinare i giovani alla scienza e alla ricerca, in modo semplice, ...