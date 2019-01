NBA – Sixers | Embiid rassicura Simmons | “migliorerà nel tiro dal midrange | basta avere

NBA – Animi caldi in casa Sixers! Butler aggressivo contro coach Brown : chiesti più spazio e importanza in attacco : Jimmy Butler inizia a ‘farsi sentire’ nello spogliatoio Sixers: l’ex Timberwolves affronta coach Brown duramente, chiedendo maggior importanza in attacco Aveva lasciato i Minnesota Timberwolves spaccando in due lo spogliatoio e, una volta arrivato a Philadelphia, i tifosi dei Sixers avevano avuto la paura che Jimmy Butler potesse fare lo stesso anche con la sua nuova squadra. Nonostante le prime settimane passate nella Città dell’amore ...

Risultati NBA – Lakers ko contro Oklahoma : i Sixers esaltano Embiid - Anthony Davis dà spettacolo a Brooklyn : I Lakers perdono con LeBron James in panchina, bene Nets e Sixers Nella notte italiana nove sono stati i match disputati e validi per la regoular season NBA. Tanti i Risultati degni di nota tra cui spicca senza ombra di dubbio la sconfitta dei Lakers contro Oklahoma. La squadra di Los Angeles, con LeBron James in panchina, in casa non riesce a dominare sui Thunder, che forti dei 37 punti di Paul George vincono per la 24ª volta in ...

Risultati NBA – Harden versione MVP! Bene Bucks e Sixers : Lakers ko senza LeBron - Warriors sconfitti all’overtime : Harden stende i Celtics con una prestazione da MVP! Vittorie per Bucks e Sixers contro Knicks e Jazz, Lakers sconfitti dai Kings in assenza di LeBron James, Warriors ko contro i Blazers all’overtime: i Risultati dei match della notte NBA Ancora appesantiti da pranzi e cene sotto le feste? Forse noi lo siamo ancora, ma non James Harden ha già smaltito tutto! ‘Il Barba’ gioca da MVP e trascina i Rockets alla rimonta verso le zone nobili ...

Risultati NBA : cadono Sixers e Clippers - si risollevano Spurs e Rockets : Risultati NBA, notte ricca di incontri interessanti: ad Ovest Rockets, Thunder e Warriors fanno la voce grossa Risultati NBA, ben 8 incontri giocati nella notte americana, alcuni dei quali davvero molto interessanti. Una gara d’alta classifica si è giocata tra Clippers e Trail Blazers, vinta da Portland grazie ai 39 punti del suo trascinatore Lillard. 127-131 il finale dell’incontro molto equilibrato nel quale Gallinari si è ...

NBA - Clippers ancora ko nonostante i 22 di Gallinari. Reazione Spurs : distrutti i Sixers : L.A. Clippers-Portland Trail Blazers 127-131 Il primo quarto appartiene ai Blazers, 37-29,, il secondo ai Clippers, 31-21, e così a metà gara le due squadre si ritrovano sostanzialmente appaiate, con ...

Mercato NBA – Cessione Markelle Fultz : la dirigenza dei Sixers incerta sul futuro del playmaker : La Cessione di Markelle Fultz non appare così scontata come sembrava nei giorni scorsi: metà della dirigenza dei Sixers indecisa sul futuro del proprio playmaker I Philadelphia 76ers attendono nuove offerte per Markelle Fultz. La franchigia della ‘Città dell’amore fraterno’ sembra aver relegato ai margini della rosa il talentino scelto con la first pick nel Draft 2017: troppi infortuni, troppe incognite. I Sixers vogliono vincere e ...

NBA – Ben Simmons in tripla doppia nel successo dei Sixers sui Cavs : vittoria per i Nets sugli Hawks : Ben Simmons firma una tripla doppia nel successo dei Sixers sui Cavs: D’Angelo Russell si mette in luce nella vittoria dei Nets sugli Hawks Per la gioia dei fan europei, lo spettacolo NBA va in scena con ben due gare programmate in prima serata. Nella prima sfida i Brooklyn Nets superano gli Atlanta Hawks per 144-127. La franchigia newyorkese si gode l’ottima prova di D’Angelo Russell da 32 punti, 7 assist e 6 rimbalzi. Negli Hawks in ...

NBA Sundays – I Sixers per puntare alla vetta - i Cavs per risalire dal fondo : la preview del match : La sfida che domenica andrà in onda alle 21:30, appositamente per il pubblico europeo, metterà di fronte Sixers e Cavs: ecco la preview del match L’appuntamento di questa settimana con le NBA Sundays, le partite domenicali della NBA in prima serata per l’Europa, vede i Cleveland Cavaliers ospitare i Philadelphia 76ersalla Quicken Loans Arena, con diretta domenica 16 dicembre a partire dalle 21.30 su Sky Sport NBA. Philadelphia ...

NBA – Il co-proprietario dei Sixers elogia Kendall Jenner : “ha una buona influenza su Ben Simmons” : Michael Rubin, co-proprietario dei Sixers, ha spezzato una lancia in favore di Kendall Jenner, giudicandola un’influenza positiva nella vita di Ben Simmons, a differenza di quello che pensino i tifosi La storia d’amore fra Ben Simmons e Kendall Jenner non è stata accolta in maniera positiva dai tifosi dei Sixers. Secondo i supporters di Philadelphia, la ragazza avrebbe un’influenza negativa sul playmaker, come il resto ...

NBA - risultati della notte : Anthony Davis stoppa OKC - crollano Bucks e Sixers : New Orleans Pelicans-Oklahoma City Thunder 118-114 La costanza nei risultati di squadra non è il punto forte in casa Pelicans , che hanno alternato una vittoria a una sconfitta nelle ultime dieci gara,...

NBA – Sixers - coach Brown fa chiarezza : “problemi Embiid-Butler? Ecco cosa dobbiamo fare” : Problemi di ‘convivenza’ fra Embiid e Butler: il lungo camerunense ha dato la colpa al nuovo arrivo per il calo delle proprie prestazioni. coach Brown prova a fare chiarezza Joel Embiid non ha usato mezzi termini nel dire di non essere contento delle proprie prestazioni e del ruolo in campo… da quando è arrivato Butler! Primi problemi di ‘convivenza’ in casa Sixers, con Butler che, per personalità e talento, ha messo un po’ in ombra il ...

NBA – Butler ha già ‘spaccato’ i Sixers! Embiid : “dal giorno della trade per me è un disastro” : L’arrivo di Jimmy Butler sembra aver reso infelice Embiid: il centro camerunense si sente fuori dagli schemi offensivi della squadra L’arrivo di Jimmy Butler a Philadelphia ha suscitato emozioni differenti nei fan dei Sixers: se da una parte l’arrivo di una guardia capace di realizzare e difendere, nonché di portare carisma ed esperienza, è stato visto favorevolmente, dall’altra parte i tifosi si preoccupavano dell’impatto che Butler ...

Mercato NBA – Clamoroso retroscena sull’affare Butler-Sixers : i Lakers si erano inseriti offrendo Ingram! : Jimmy Butler sarebbe potuto finire ai Los Angeles Lakers: prima dell’accordo con i Sixers, la franchigia losangelina avrebbe messo sul piatto Brandon Ingram I Los Angeles Lakers avrebbero provato a fare un’offerta per strappare Jimmy Butler ai Timberwolves. Il Clamoroso retroscena è firmato dal giornalista Tim MacMahon di ESPN. La situazione di Butler è ormai nota a tutti: il giocatore ha forzato in tutti i modi la sua cessione, ma i ...

Risultati NBA : guizzo playoff per Mavs - Lakers e Spurs - i ‘nuovi’ Sixers continuano a vincere : Risultati NBA, Los Angeles Lakers di LeBron James vincono e convincono allo Staples contro Phoenix, male invece i Jazz Risultati NBA, notte americana ricca di appuntamenti. I Los Angeles Lakers di LeBron James sembrano aver ingranato le marce alte, vincendo in casa contro i Suns e portandosi a 14-9 in stagione, record niente male al momento. 120-96 contro Phoenix, una gara senza storia grazie ad un secondo quarto da 40-15, 23 per LeBron, ...