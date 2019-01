NBA | San Antonio Spurs | sono 5 vittorie in fila | successo record per Popovich

NBA 2019 - i risultati della notte (8 Gennaio) : Houston e San Antonio continuano a vincere - Milwaukee sempre più leader ad Est : Nottata ricca di incontri, ben otto, per quanto riguarda la stagione regolare della NBA. Siamo ormai giunti a metà stagione e la situazione si sta sempre più delineando nelle due Conference. Il match più importante ad Ovest è stato, senza alcun dubbio, quello del Toyota Center di Houston, con i Rockets (23-16) che ospitavano la prima della classe nella Western Conference, i Denver Nuggets (26-12). James Harden ha messo in scena l’ennesimo ...

NBA 2019 - i risultati della notte (6 gennaio) : Toronto sbanca Milwaukee - vittorie per San Antonio - Golden State e Denver : Tante emozioni nelle otto sfide in programma in questa notte NBA. Toronto supera Milwaukee nella partita più attesa, mentre torna al successo Golden State che si impone a Sacramento grazie ad un trascinante Steph Curry. vittorie convincenti per Denver, Philadelphia e per i San Antonio Spurs di Marco Belinelli, rispettivamente contro Charlotte, Dallas e Memphis. Si ferma invece contro Portland la striscia di risultati positivi degli Houston ...

NBA 2019 - i risultati della notte (6 gennaio) : Toronto sbanca Milwaukee - vittorie per San Antonio - Golden State e Denver : Tante emozioni nelle otto sfide in programma in questa notte NBA. Toronto supera Milwaukee nella partita più attesa, mentre torna al successo Golden State che si impone a Sacramento grazie ad un trascinante Steph Curry. vittorie convincenti per Denver, Philadelphia e per i San Antonio Spurs di Marco Belinelli, rispettivamente contro Charlotte, Dallas e Memphis. Si ferma invece contro Portland la striscia di risultati positivi degli Houston ...

NBA - quattro vittorie in fila per San Antonio : battuta anche Memphis : San Antonio Spurs-Memphis Grizzlies 108-88 Tutto facile per gli Spurs che proseguono nel loro momento positivo, raccogliendo la quarta vittoria consecutiva battendo senza troppi problemi in casa i ...

Basket - NBA : Harden rilancia Houston - San Antonio stoppa Toronto : NEW YORK - Non ha tradito le attese la rivincita della scorsa finale di Western Conference del campionato Nba. Spettacolo ed emozioni alla Oracle Arena dove Houston piega Golden State per 135-134 all'...

NBA - Kawhi Leonard e i fischi di San Antonio : 'Sapevo a cosa andavo incontro' : Per la prima volta da quando Kawhi Leonard è partito direzione Toronto, gli Spurs sono riusciti a togliersi una soddisfazione. Almeno quella di batterlo al suo primo ritorno in Texas, visto che sul ...

NBA - DeMar DeRozan : tripla doppia e vittoria nel ritorno di Leonard a San Antonio : San Antonio Spurs-Toronto Raptors 125-107 Non poteva scegliere partita più adatta DeMar DeRozan per mettere a referto la prima tripla doppia della sua carriera. "Gli avevo detto che era giunto il ...

NBA : George e Westbrook affossano i Lakers senza LeBron - super Embiid stende i Suns : Accolto dai fischi dello Staples Center, Paul George risponde da campione e, con i suoi 37 punti, regala la vittoria a OKC contro i Lakers , 107-100,, ancora privi di LeBron. Boston si gode il miglior ...

NBA - i San Antonio Spurs battono i Celtics. Harden show : 43 punti e tripla doppia : NEW YORK, STATI UNITI, - Una bella vittoria per chiudere il 2018 e fare il pieno di energie per cercare di portare a compimento i buoni propositi del 2019. Gli Spurs di Marco Belinelli battono 120-111 ...

NBA - Belinelli vince il derby contro Gallinari : gli Spurs passano a L.A. : L.A. Clippers-San Antonio Spurs 111-121 Non sarà molto complicato per Doc Rivers decidere quale parte della gara tagliare in sala video per mostrare ai propri giocatori gli errori commessi in una ...

NBA : Danilo Gallinari vince il derby senza LeBron - San Antonio battuta in volata a Denver : Los Angeles Lakers-L.A. Clippers 118-107 Lou Williams. Se esiste una partita che può raccontare meglio di altre il suo impatto, le sue doti e la sua capacità di incidere, difficilmente ne troverete ...

NBA 2019 - i risultati della notte (29 dicembre) : ai Clippers il derby di Los Angeles - sconfitte per San Antonio Spurs e Toronto Raptors : Ben dieci partite in programma in questa ricca notte NBA. Nella sfida cittadina tra Los Angeles Lakers e Los Angeles Clippers, successo esterno per la formazione di Danilo Gallinari grazie ad un incontenibile Lou Williams. Sconfitta invece per i San Antonio Spurs di Marco Belinelli sul campo dei Denver Nuggets. Cade anche Toronto, superata a sorpresa dagli Orlando Magic, mentre Oklahoma City vince con qualche difficoltà a Phoenix. Vittorie anche ...

Basket - NBA : San Antonio e Clippers ok - Toronto sbanca Miami in rimonta : WASHINGTON - Due su due. Danilo Gallinari e Marco Belinelli tra i protagonisti delle vittorie dei Los Angeles Clippers e dei San Antonio Spurs. I texani, 19-16, battono Denver, 21-11, 111-103 e ...

NBA - San Antonio Spurs - pioggia di triple e vittoria contro Minnesota : 17 punti di Belinelli : San Antonio Spurs-Minnesota Timberwolves 124-98 Gli Spurs sono guariti già da un po', anche se in attacco i texani stanno migliorando partita dopo partita per chimica, intesa e precisione, come ...