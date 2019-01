Ma Salvini | nessuno nel governo pensi a cedimenti | stop scafisti

Migranti - Salvini : «Nessuno strappo alle regole - ogni ministro si occupi delle sue competenze altrimenti...» : «Non cambio e non cambierò mai idea: un cedimento significherebbe riaprire le porte al traffico di esseri umani. Chi vuole salvare vite deve bloccare gli scafisti e le ong che con la...

'Uno nessuno centomila' : il romanzo di Pirandello in scena al Teatro Salvini : Biglietti per gli spettacoli riservati alle scuole : 3 euro. Prevendita biglietti e acquisto abbonamenti presso l'ufficio turistico di Pitigliano , tel. 0564.617111 e cell. 350.0382685, il martedì ...

Ultrà - Salvini : "Sì alle trasferte e nessuno stop a partite per cori razzisti" : Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini al termine della riunione odierna sulla violenza nel mondo del calcio a Roma. 'Se sono dispiaciuto per l'assenza dei tifosi alla riunione odierna? ...

Ultrà - Salvini : 'Sì alle trasferte e nessuno stop a partite per cori razzisti' : Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini al termine della riunione odierna sulla violenza nel mondo del calcio a Roma. 'Se sono dispiaciuto per l'assenza dei tifosi alla riunione odierna? ...

Malta ribadisce il no : i migranti non scendono |Toninelli : "Ormai sbarchino lì - poi tocca a Ue" |Da Salvini no passi indietro : nessuno in Italia : Malta non vuole "cedere": il premier Muscat ha annunciato che non farà sbarcare i 49 migranti perché non intende "creare un precedente". Toninelli: "Ormai devono scendere lì, poi accoglieremo donne e bambini". Boom di proposte di aiuto dei cittadini sul sito del Comune di Napoli in risposta all'ultimo appello

Migranti - Di Maio : “Sbarchi? Nessuno vuole togliere potere a Salvini. Ma la decisione la prende il Governo intero” : “A Salvini Nessuno vuole togliere il potere di decidere, però questa è una decisione che prende il Governo intero come abbiamo sempre fatto e, ripeto, io sono per la linea che abbiamo portato avanti come Esecutivo fino ad ora sul tema dell’immigrazione: sto solo dicendo che, se serve, donne e bambini si fanno mandare in Italia perché Malta e l’Unione Europea non hanno neanche pietà di donne e bambini in questo momento”. Così il ...

Migranti - Di Maio : “Sì a donne e bambini”. Salvini : “M5s parli ma decido io - non arriva nessuno” : I vicepremier intervengono in due diverse interviste sulla gestione dei profughi bloccati in mare a bordo delle navi Sea Watch 3 e Sea Eye. Da un lato Di Maio afferma che il governo "vuole che vengano tutelati donne e bambini: sbarchino a Malta e li accoglieremo". Da parte sua Salvini, dichiara invece: "In Italia non arriverà nessuno".Continua a leggere

Migranti - Salvini conferma linea dura : “Finché sarò ministro dell’Interno i porti italiani resteranno chiusi. Qui non sbarca nessuno” : “Fino a quando sono ministro dell’Interno io i porti italiani per i trafficanti di esseri umani sono chiusi: non sbarca nessuno, in Italia si arriva chiedendo permesso e per favore e dicendo grazie”. Lo ha detto Matteo Salvini, in un comizio a l’Aquila, parlando della SeaWatch. Poi ha continuato: “Mi spiace se qualcuno da parte del Vaticano, oggi ho visto che la Cei ha invitato ad accogliere: abbiamo già accolto abbastanza, ...

Migranti - Di Maio : "Sì a donne e bambini - ma resta linea dura" | Salvini : "M5s parli ma decido io - non arriva proprio nessuno" : I due vicepremier sembrano non concordare sulla gestione dell'emergenza dei profughi bloccati in mare a bordo delle navi Sea Watch 3 e Sea Eye

Migranti - Di Maio : 'Li accoglieremo - ma la linea dura resta' - Salvini : 'In Italia non arriva proprio nessuno' : Il tema dei Migranti bloccati in mare a bordo della nave Sea Watch 3 continua a tenere banco nel governo. Da un lato il ministro Luigi Di Maio afferma che l'esecutivo "vuole che vengano tutelati donne ...

Reddito cittadinanza - Pino Aprile : “Giorgetti? Almeno è più sincero di Salvini. Moscovici? Un signor nessuno - va ricusato” : “Il sottosegretario Giancarlo Giorgetti dice che il Reddito di cittadinanza “piace all’Italia che a noi non piace”? Io lo trovo perfettamente in linea con quello che la Lega è sempre stata. Giorgetti è soltanto un po’ più sincero di Salvini. La Lega è così ed è sempre stata così”. Sono le parole dello scrittore e giornalista Pino Aprile, intervistato a “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus. “Ora la Lega sta cercando maldestramente di ...

Migranti - il borgo di Sutera contro il dl Salvini : ‘Nessuno per strada. Pagheremo l’accoglienza con il bilancio comunale’ : “Nessuno verrà messo in strada. Qui resistiamo”. Sutera, uno dei borghi più belli d’Italia, 1.400 persone circa e un sindaco, Giuseppe Grizzanti pronto a tutto contro il decreto Sicurezza firmato dal ministro dell’Interno Matteo Salvini. Nel paese, in provincia di Caltanissetta, dal 2014 ad oggi sono passate 400 persone e ora 42 Migranti sono ospitati in case regolarmente affittate dall’associazione “I Girasoli” che ha in gestione il ...

Migranti - nessuno ascolta gli appelli all’umanità. E il dl Salvini peggiora l’emergenza : Cari amici a bordo di Mediterranea, Open Arms e Sea Watch. Bello sapervi in mare insieme con l’aereo Moonbird che veglia e vi informa. In questo periodo siamo riusciti in Regione Lombardia, a scrutinio segreto, a battere la maggioranza e a mantenere i test (anonimi) e non solo i colloqui e i titoli nella selezione dei direttori generali degli ospedali lombardi, garantendo un minimo di meritocrazia non partitocratica. Se penso che per il concorso ...

Matteo Salvini - il retroscena : 'Mi sento accerchiato ma non mollo - nessuno mi spaventa' : La manovra, Bruxelles, le elezioni europee in vista e come se non bastasse la polemica con il procuratore Armando Spataro. Le giornate di Matteo Salvini sono molto intense e pesanti. E secondo quanto ...