Diplomati magistrali, continua la battaglia a colpi di ricorsi

(Di martedì 8 gennaio 2019)la spaccatura all’interno del personale docente. E soprattutto tra quegli insegnanti accomunati dalla precarietà e dall’esigenza di stabilizzazione. Stiamo parlando degli insegnanti Sfp e. La soluzione politica del Concorso Straordinario sembrava aver accostato i due “schieramenti”, riservando proprio ad entrambi la partecipazione. Eppure, laa suon disembra inarrestabile.L’ennesimo ricorso È chiaro che la posta in gioco, sia per gli Sfp che per i, sia il traguardo del ruolo. Ma la proposizione di un ennesimo ricorso può forse facilitare il raggiungimento di questo scopo? La domanda sorge spontanea alla notizia del ricorso rivolto al Tar da parte dei laureati Sfp per invalidare il concorso straordinario per infanzia e primaria. Oltre alla petizione e alla raccolta fondi avviata dagli ...