Violenza negli stadi | Salvini | «Il calcio è uno sport sempre più sano»

Violenza negli stadi - Salvini : «Tornino le trasferte - no a stop partite per cori razzisti» : Al termine della riunione straordinaria dell’Osservatorio del Viminale il ministro degli Interni torna a parlare di calcio: «Rischiamo di mettere in mano a pochi il destino di tanti»

Violenza negli stadi - Salvini annuncia i provvedimenti presi dall’Osservatorio Live : Il ministro dell’Interno illustra i provvedimenti presi nel corso della riunione dopo gli scontri del 26 dicembre a Milano

Violenza negli stadi - sarà la Figc a valutare l’invito per i tifosi al Viminale : L’incontro con Salvini Violenza negli stadi, appuntamento per lunedì 7 gennaio con Salvini al Viminale. A decidere se invitare o meno le rappresentanze dei tifosi sarà la Federcalcio. Lo scrive l’Ansa, che spiega come al vertice (in programma alle ore 16 nella Scuola Superiore di Polizia) saranno presenti tutte le istituzioni del calcio e dell’Interno. Questo l’elenco dei partecipanti alla riunione: oltre ai componenti ...

Violenza negli stadi : invitati Coni - Figc e Leghe : Nella giornata di oggi sono state recapitate dal Viminale le lettere di ‘convocazione’ alle componenti del calcio per la riunione voluta dal ministro dell’Interno, Matteo Salvini, sulla Violenza dentro e fuori gli stadi, l’incontro avrà luogo lunedì alle 16 presso la Scuola Superiore di Polizia. Invito nei confronti dei presidenti di Coni, Federcalcio, Lega di A, Lega di B, Lega Pro e Lega Dilettanti, un incontro ...

Violenza negli stadi - Salvini espone la sua ricetta : “pugno duro e dialogo” : Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha parlato della questione Violenza nel calcio, strettamente d’attualità in queste ore “Lo ribadisco: tolleranza zero con i delinquenti, ma sono nettamente contrario alla chiusura degli stadi o di alcuni settori. E non mi convincono neppure i divieti alle trasferte. La responsabilità è sempre personale: non concepisco l’idea di punire tutti gli appassionati, senza ...

Giovanni Malagò - la ricetta contro la Violenza negli stadi : 'Dopo un coro razzista - tutti a casa' : Se non è un consegnarsi alla politica... Almeno, unica cosa buona, è previsto il finanziamento automatico allo sport con tetto minimo del 32% delle entrate dello Stato'. Presidente, nel 2020 scade il ...

Violenza negli stadi - Salvini : "Non confondiamo i delinquenti con i veri tifosi" : "Non bisogna confondere pochi delinquenti che girano armati di coltello con i milioni di tifosi italiani". Così Matteo Salvini, a margine della presentazione del teatro virtuale della Polizia ...

Violenza negli stadi - Salvini : 'Incontrerò gli ultrà' : 'Bisogna essere ancora più severi con chi tira fuori il coltello'. Matteo Salvini parla del problema Violenza negli stadi, dopo gli scontri prima della partita tra Inter e Napoli, che hanno portato ...

Salvini vuole il dialogo con gli ultrà per risolvere la Violenza negli stadi - scrive La Stampa : Non inasprimenti legislativi o misure di polizia, bensì il coinvolgimento dei diretti interessati. "A inizio anno convocherò al Viminale i responsabili di tifoserie e società di Serie A e B, affinché gli stadi e i dintorni tornino a essere un luogo di divertimento e non di violenza". Lo ha annunciato il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini secondo un retroscena de La Stampa. Il ministro a ...

Violenza negli stadi - Salvini : "Incontrerò gli ultras" : "Bisogna essere ancora più severi con chi tira fuori il coltello". Matteo Salvini parla del problema Violenza negli stadi, dopo gli scontri prima della partita tra Inter e Napoli, che hanno portato ...

