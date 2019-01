Sindacato vigili del fuoco denuncia Salvini | basta indossare la nostra divisa

Un Sindacato dei vigili del fuoco ha denunciato Salvini per uso illegittimo della divisa : Salvini alla festa di Santa Barbara dei vigili del fuoco e della Marina Militare (foto: Vincenzo Livieri/LaPresse) Una delle caratteristiche che contraddistinguono il ministro dell’Interno Matteo Salvini, ancora prima che la retorica incendiaria e la predisposione per le politiche securitarie, è l’inclinazione a indossare divise delle forze dell’ordine durante le sue apparizioni pubbliche, in televisione o ai suoi comizi: per ...