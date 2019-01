Se siete in Giappone il console modding può portarvi in carcere

eurogamer

(Di lunedì 7 gennaio 2019) Se per caso vi trovate in, e vi state domandando quale sia la via più semplice per visitare i carceri locali, dovete sapere che ilpotrebbe fare al caso vostro.Come segnalano i nostri colleghi di Eurogamer.net infatti, in seguito al cambiamento della leggese contro la concorrenza sleale avvenuto a dicembre, ora gli editor di salvataggi dei giochi e i servizi didellesono divenuti illegali e pesantemente multati. Stando alla traduzione di Siliconera, la legge sembra essere rivolta principalmente ai distributori di strumenti per il, oltre a chi vende chiavi "senza il permesso del produttore del software".La multa ammonta fino a 5 milioni di yen oppure fino a 5 anni di, mentre nel peggiore dei casi si più incorrere in entrambi.Read more…