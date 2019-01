Rockstar di Sfera Ebbasta è il disco più venduto nel 2018

SFERA EBBASTA E LA STRAGE DI CORINALDO/ Amazon stila la classifica : 500 euro bonus cultura spesi in Rockstar : SFERA EBBASTA dopo la STRAGE di CORINALDO: "Non mi dà pace, sono stravolto. Ne ho sentite tante contro di me". Il post su Instagram

Sfera Ebbasta - esce «Rockstar - Pop Star Edition» : ecco cosa c'è dentro - : Il primo tour nei palazzetti ecco le date del primo "mini-tour" nei palazzetti di Sfera: 17 aprile - Roma , Palazzetto dello sport, 19 aprile - Napoli , Palapartenope, 27 aprile - Milano , Mediolanum ...

Sfera Ebbasta : la tracklist dell’album “Rockstar – Popstar Edition” : In arrivo il 7 dicembre The post Sfera Ebbasta: la tracklist dell’album “Rockstar – Popstar Edition” appeared first on News Mtv Italia.

Il nuovo singolo e l’instore Tour di Sfera Ebbasta per Rockstar-Popstar Edition : tutte le date : Uscirà venerdì 7 dicembre il nuovo album di Sfera Ebbasta intitolato Rockstar-Popstar Edition. Si tratta di una nuova versione del precedente album Rockstar, pubblicato lo scorso gennaio, e sarà disponibile in formato Lp e doppio CD contenenti tre inediti (Popstar, Happy Birthday e Uh Ah Hey) e tre brani in versione remix (Cupido feat Khea, Duki, Quavo, Elettra Lamborghini, Xnx feat Guè Pequeno e Serpenti a sonagli feat Lacrim). Il primo CD ...

Sferaebbasta compie 26 anni e si regala il remix di Rockstar : Tra tanti che lo adorano e un po' che non lo sopportano, Sferaebbasta , compie 26 anni il 7 dicembre e si regala un nuovo singolo a tema 'Happy Birthday' , che esce venerdì, e il remix del suo terzo ...

Sfera Ebbasta - ecco «Popstar - Rockstar» : nuovo album e tre concerti : Esce Venerdì 7 Dicembre ' Sfera Ebbasta Rockstar - Popstar Edition ', nuova versione dell'album 'Rockstar' disponibile in doppio Cd e Lp del rapper dei record Sfera Ebbasta . Una specialissima ...

Sfera Ebbasta ritorna a sorpresa con una riedizione dell’album multiplatino “Rockstar” : Esce Venerdì 7 Dicembre “Sfera Ebbasta Rockstar – Popstar Edition”, nuova versione dell’album “Rockstar” disponibile in doppio Cd e Lp del rapper dei record Sfera Ebbasta. Una specialissima riedizione che arriva proprio nel giorno del compleanno della neonata “Popstar” per celebrare un 2018 ricco di grandi riconoscimenti e soddisfazioni. Il cofanetto, già disponibile in preorder al seguente link http://island.lnk.to/popstar, sarà anticipato ...