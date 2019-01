Molka | la moda che spaventa le donne | telecamere nascoste per filmare l’intimità

caffeinamagazine

(Di lunedì 7 gennaio 2019) In Corea del sud è toccato alledare una lezione di stile e provare a sradicare la vergogna della “”. Fosse facile. Le squadre tutte al femminile che attraversano le città alla ricerca delle– le “”, appunto – non bastano a fermare il commercio online dell’intimità rubata: le trappole hi-tech disseminate dagli sporcaccioni si nascondono sotto i wc di bar e ristoranti e nei camerini dei grandi magazzini.Una pestilenza oscena che infanga un paese noto al contrario per la guardinga e rispettabilissima riservatezza del suo popolo: la Corea del Sud. Ha Yena, una donna sudcoreana di 21 anni, dopo una serata con gli amici è andata a dormire in un motel. Nel mezzo della notte, ha sentito qualcosa tra le sue gambe. Quando si è svegliata non poteva credere ai suoi occhi: c’era un ragazzo che stava filmando le ...