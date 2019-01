In pericolo anche gli account Skype | la versione dell’app Android immune alla

Cannabis : negli ultimi anni è diventata più potente - più cara - ma anche più "pericolosa" : In 10 anni il contenuto di Thc nella Cannabis è aumentato. Un cambiamento che ha portato prodotti più potenti, ma che potrebbero causare più danni

Cannabis : negli ultimi anni è diventata più potente - più cara - ma anche più “pericolosa” : (foto: CasarsaGuru/Getty Images) Se l’erba del vicino è sempre più verde, l’erba (psicoattiva) europea pare essere invece sempre più potente. Secondo un recente studio dei ricercatori dell’Università di Bath e del King’s College di Londra in dieci anni la Cannabis in Europa è cambiata: il contenuto di tetraidrocannabidiolo (Thc) è aumentato, rendendo i prodotti più potenti e qualitativamente migliori per chi ricerca i suoi effetti ...

Nave perde il carico - 270 container in mare : 'Anche sostanze pericolose'. Scatta l'allerta per l'ambiente : La Nave da carico è lunga 394 metri, una delle più grandi del mondo, e può caricare oltre 19.000 container, riferisce la stampa tedesca. Sulla Nave erano caricati almeno tre container che contenevano ...

Nave perde il carico - 270 container in mare : «Anche sostanze pericolose». Scatta l'allerta per l'ambiente : La Nave da carico è lunga 394 metri, una delle più grandi del mondo, e può caricare oltre 19.000 container, riferisce la stampa tedesca. Sulla Nave erano caricati almeno tre container che contenevano ...

Ford Sleep Suit : la stanchezza è pericolosa quanto l’alcool : Quante ore di fila sareste disposti a guidare pur di passare le Feste con la vostra famiglia? Non sottovalutare la stanchezza, guidare in condizione di eccessiva sonnolenza, può essere pericoloso tanto quanto farlo in stato di ebbrezza. Gli esperti confermano che la stanchezza costituisce uno dei maggiori fattori di rischio ed è la causa di […] L'articolo Ford Sleep Suit: la stanchezza è pericolosa quanto l’alcool sembra essere il primo ...

Caccia al killer di Strasburgo - è allerta anche in Italia : "Armato e pericoloso" : La polizia francese ha invitato i cittadini a collaborare. allerta in tutta l'area Schengen. Si cerca il 29enne Cherif...

Jovanotti : "Un dolore inconsolabile. Lo spray? Anche a 16 anni si comprende la pericolosità di un gesto. Ci sono leggi da rispettare" : Lorenzo Cherubini Jovanotti, ospite a "Che tempo che fa", è intervenuto sulla tragedia di Corinaldo, in cui hanno perso la vita nella calca sei persone che assistevano al concerto del trapper Sfera Ebbasta. Il cantante di "Gente della notte" ha invitato gli addetti ai lavori ad applicare le leggi, perché "le leggi ci sono - dice - basta solo farle rispettare"."Voglio rivolgermi a chi lavora in questo ambiente, in particolare a chi ...

Ancona - Salvini : Spray strumento difesa - anche mattarello pericoloso : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Silvia Romano - tra i vicini della milanese rapita in Kenya c'è anche Vecchioni : "Paese pericoloso - non vado da anni" : Il cantautore abita nella stessa zona: "Mi spiace tantissimo per quella ragazza. Avevo casa a Watamu, conosco la situazione"

Morso da un gatto muore nel giro di un giorno - è allerta sanitaria : anche graffi o leccate possono essere pericolosi : Viene Morso da un gatto e muore in 24 ore. E’ quanto successo ad un 58enne britannico al ritorno da un viaggio in Marocco. L’animale era probabilmente affetto da rabbia e appena dopo la vicenda il servizio sanitario del Regno Unito ha anche lanciato l’allarme sanitario. Le direttive sono chiare quanto allarmanti: “Chiunque sia stato Morso, graffiato o leccato da un animale in un paese dove sia presente la rabbia, o abbia avuto un contatto ...

La California è un inferno di fuoco da Nord a Sud : evacuazioni anche a Los Angeles per una coppia di pericolosissimi incendi [FOTO e VIDEO] : 1/17 ...

Transennate alcune vie del centro storico - pericolo di caduta tegoli dai tetti. Anche da Palazzo Biassa : La Spezia - Una serie di scoppi nel bel mezzo della bufera. E' il rumore provocato intorno alle 23 di ieri dalla caduta di alcuni tegoli dal tetto di un Palazzo che si trova all'incrocio tra Via ...