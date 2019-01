I Gilet Gialli diventeranno un partito “emergente” | l’annuncio di Jacline Mouraud 

Di Maio ai Gilet Gialli : "Non mollate - M5S vi sostiene. A vostra disposizione la nostra piattaforma Rousseau" : "gilet gialli, non mollate!". Luigi Di Maio 'chiama' il movimento francese e, dal Blog delle Stelle, spiega che "dall'Italia stiamo seguendo la vostra battaglia dal giorno in cui siete comparsi per la prima volta colorando di giallo le strade di Parigi e di altre città francesi"."Il Movimento 5 Stelle è pronto a darvi il sostegno di cui avete bisogno", assicura."Come voi, anche noi, condanniamo con forza chi ha causato violenze ...

Di Maio : Gilet Gialli non mollate - M5s vi sostiene : Roma, 7 gen., askanews, - 'Gilet gialli, non mollate! Dall'Italia stiamo seguendo la vostra battaglia dal giorno in cui siete comparsi per la prima volta colorando di giallo le strade di Parigi e di ...

Di Maio : "Gilet Gialli non mollate - M5S pronto a sostenervi". Dietro c'è Casaleggio? : In Francia, come in Italia, la politica è diventata sorda alle esigenze dei cittadini che sono stati tenuti fuori dalle decisioni più importanti che riguardano il popolo. Il grido che si alza forte ...

La lettera di Luigi Di Maio ai Gilet Gialli : “Non mollate - M5s è pronto a sostenervi” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, invia una lettera ai gilet gialli, in protesta in Francia, spiegando loro che il Movimento 5 Stelle li sostiene ed è pronto ad aiutarli mettendo a disposizione anche le funzioni del sistema Rousseau: "gilet gialli, non mollate, il M5s è pronto a darvi il sostegno di cui avete bisogno".Continua a leggere

Di Maio : Gilet Gialli non mollate - M5s pronto a sostenervi : "Gilet gialli, non mollate!": Luigi Di Maio 'chiama' il movimento francese e, dal Blog delle Stelle, spiega: "Dall’Italia stiamo seguendo la vostra battaglia dal giorno in cui siete comparsi per la prima volta colorando di giallo le strade di Parigi e di altre città francesi. Il Movimento 5 Stelle è pronto a darvi il sostegno di cui avete bisogno", assicura. "Come voi, ...

Parigi - l’ex campione di boxe è una furia. Prende a pugni un gendarme alla manifestazione dei Gilet Gialli : ricercato : Sarebbe l’ex campione francese di pugilato, categoria massimi-leggeri, Christophe Dettinger, l’uomo identificato ieri come aggressore di un gendarme che gli sbarrava la strada con casco e scudo alla passerella sulla Senna in direzione dell’Assemblée Nationale. Il video diffuso sul web dell’uomo che Prende a pugni il gendarme – ricoverato con 15 giorni di prognosi – ha destato sensazione per la sua violenza. Un altro video, ...

Di Maio si schiera con i Gilet gialli"Non mollate. Il M5S vi sostiene" : "gilet gialli, non mollate!". Luigi Di Maio 'chiama' il movimento francese e, dal Blog delle Stelle, spiega che "dall'Italia stiamo seguendo la vostra battaglia dal giorno in cui siete comparsi per la prima volta colorando di giallo le strade di Parigi e di altre citta' francesi" Segui su affaritaliani.it

Gilet Gialli : ex portavoce Jacline Mouraud annuncia partito politico : Obiettivo del partito battezzato 'Les Emergents', gli 'Emergenti', è una grande riforma fiscale e il "ritorno del sociale" nell'agenda politica.

Gilet Gialli : Mouraud fonda un partito : Obiettivo del partito battezzato 'Les Emergents', gli 'Emergenti', è una grande riforma fiscale e il "ritorno del sociale" nell'agenda politica.

Gilet Gialli tra innovazione e conservazione : La protesta dei Gilet gialli che continua in Francia da diverse settimane inizia a preoccupare oltre i confini francesi. Il movimento, iniziato per contrastare un aumento delle tasse sul carburante diesel, si è trasformato in una rivendicazione più ampia contro le ineguaglianze e la classe politica, accusata di essere sempre più disconnessa dalla realtà e a favore solo dei ricchi.I Gilet gialli possono essere ...

Gilet Gialli a rischio strappo. È Bernard Tapie a inquietare il movimento : Il primo passo dei Gilet gialli verso un'organizzazione strutturata fa scricchiolare il movimento, mentre il presidente Emmanuel Macron spera in una loro candidatura alle prossime europee per fratturare il vasto fronte di opposizione che si è formato in questi ultimi mesi.Ieri sera, al termine di una riunione tenutasi a Marsiglia nei locali del quotidiano locale La Provence, un gruppo di Gilet gialli ha annunciato la creazione di un ...

Gilet Gialli : campione di boxe francese prende a pugni un gendarme (VIDEO) : Christophe Dettinger, ex campione francese di pugilato della categoria massimi leggeri, ieri ha tenuto testa da solo a un gruppo di gendarmi scagliandosi contro un agente, ricoverato con 15 giorni di prognosi. Il pugile è ora ricercato, ha fatto perdere le sue tracce.Continua a leggere

Brigitte Bardot : Capisco i Gilet gialli : ANSA, - PARIGI, 6 GEN - "Comprendo quello che vivono, la loro rabbia quotidiana": Brigitte Bardot spiega, in un'intervista al quotidiano Midi Libre, perché - come da lei stessa annunciato fin dal mese ...

Gilet Gialli - in piazza le donne : ANSA, - PARIGI, 6 GEN - Centinaia di donne in Gilet giallo si sono riunite per la prima volta oggi in diverse città francesi, all'indomani dell'8/o appuntamento della violenta protesta sociale, ...