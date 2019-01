West Ham | Candreva nel mirino

Calciomercato Inter - si riapre la pista Candreva-West Ham : MILANO - Il West Ham , dopo l'Interesse estivo, ripensa ad Antonio Candreva . Oltremanica, per l'esterno nerazzurro che in questa stagione viene utilizzato con il contagocce da Luciano Spalletti , se ...

Calciomercato Inter - il West Ham pensa a Candreva : MILANO - Candreva - West Ham , una pista ancora possibile. L'Interesse d'oltremanica per l'esterno nerazzurro, che in questa stagione viene utilizzato con il contagocce da Luciano Spalletti , c'era ...

Pronostico West Ham United vs Birmingham - FA Cup 5-1-2019 e Analisi : West Ham United-Birmingham, sabato 5 gennaio. L’attesa sta per finire. La West Ham e Birmingham si apprestano a calcare il prestigioso palcoscenico della FA Cup, il torneo più antico del mondo e nonostante si tratti del terzo turno. Per gli Hammers si tratta di un impegno complicato, visto l’ottimo momento dei Blues in Championship. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano West Ham e Birmingham?Il West Ham è riuscito a ...

Inter - Miranda ai saluti. Su Gabigol spunta il West Ham : MILANO - In attesa di trovare la sistemazione giusta per Miranda, Galatasaray?,, l'Inter lavora sul fronte Gabigol, che come noto, non rientra nei piani tecnici di Luciano Spalletti. L'allenatore dell'...

West Ham-Brighton 2-2 : Dopo essere stato in svantaggio di due gol, il West Ham è riuscito ad arrivare al pareggio 2-2 contro il Brighton. Marko Arnautovic ha segnato il gol del pareggio al 68° minuto, realizzando il secondo ...

Calciomercato Sampdoria - futuro in Premier League per Defrel? Ci sono Fulham - Watford e West Ham : Un inizio di stagione più che positivo, con un impatto non indifferente con la maglia della Sampdoria . Diverse reti nella prima parte di campionato, 6 in totale in 18 presenze fin qui,, poi una ...

West Ham - ufficiale l'arrivo di Nasri : contratto fino al termine della stagione : Tornare nel campionato più competitivo al mondo, in una squadra ambiziosa e con un allenatore che conosco: è il miglior lavoro del mondo e sono molto emozionato per questa nuova avventura". L'...

Andy Carroll - ma come ti vesti? Si sposa la cognata e l’attaccante del West Ham si presenta… in tuta [FOTO] : Andy Carroll se ne frega delle mode, Andy Carroll è la moda: l’attaccante del West Ham si presenta al matrimonio della cognata… con la tuta del club I giocatori sono famosi per sfoggiare look stravaganti, lanciare vere e proprie mode e far parlare di sè per abbinamenti di vestiario a dir poco… improbabili. Andy Carroll però ha deciso di rompere gli schemi di moda e tradizione, ergendosi ad eroe del popolo e dei social. ...

Nasri vicinissimo al West Ham : ROMA - Samir Nasri è a un passo dal West Ham. Il fantasista francese ex Siviglia, Manchester City e Arsenal, la cui squalifica per doping scade domani, è svincolato e dalla Francia fanno sapere che ...

Valencia - occhi su un attaccante del West Ham : Stando a Sport , il Valencia fa sul serio per Javier Hernandez , attaccante del West Ham : pronti 8 milioni di euro. Il Chicharito ha il contratto con gli Hammers in scadenza nel 2020.

La cognata si sposa - Andy Carroll al suo matrimonio con la tuta del West Ham : Di stranezze, in giro, se ne vedono davvero tante. Almeno per quanto riguarda i matrimoni nel calcio, però, si può dire di essere ben abituati: abiti, smoking, tutto ciò che di più lussuoso possa ...

Burnley-West Ham 2-0 : Il Burnley ha chiuso la partita già nel primo tempo, riuscendo a gestire l'incontro nel secondo. La prima rete è arrivata al 15° grazie a Wood su assist di Barnes, mentre il 2-0 è arrivato da McNeil ...

