Sindacati delusi dalla manovra | chiare incongruenze | scenderemo in piazza

(Di domenica 6 gennaio 2019) Iconfermano la loroone per il contenuto dellae del decreto che disciplina i due istituti bandiera del governo giallo-verde: Reddito di cittadinanza e Quota 100. E mantengono la promessa di scendere incontro la. A riparlare di "mobilitazione inevitabile" e' il segretario generale della Cisl Annamaria Furlan in un'intervista ad "Avvenire". Ma anche il segretario della Cgil Susanna Camusso e quello della Uil Carmelo Barbagallo non risparmiano critiche, tanto piu' che il Governo non ha discusso queste misure con i. "Il silenzio assordante del Governo non ci fa pensare a nulla di buono. Crescita, fisco, lavoro, Mezzogiorno: non possiamo piu' accettare silenzi. Serve lucidita'" attacca Furlan mentre Susanna Camusso dalle pagine di La Repubblica parla di"che gridano vendetta".Per la Uil il decreto che disciplina Quota 100 e ...