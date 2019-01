Rooney arrestato | era ubriaco ed a torso nudo

Rooney ubriaco. Arrestato a Washington : L'ex centravanti della nazionale inglese Wayne Rooney è stato Arrestato in stato di ubriachezza lo scorso 16 dicembre all'aeroporto di Washington. L'attaccante, secondo quanto riferito dalla rete ...

