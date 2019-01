' Rispondo soltanto agli italiani' ​Da Salvini bordata ai vescovi

ilgiornale

: Da Il Giornale - mbwManzoni : Da Il Giornale - OteFederico : @FrancescoSamma2 @ariolo_orazio @SydB1977 @stanzaselvaggia Come vuole, io le rispondo soltanto basandomi su ciò che… - mauriziomitolo : @jacopo_iacoboni Faccio il provocatore (!) e rispondo soltanto all'ultimo quesito: 1) TRUMP 2) TRUMP 3) TRUMP -

(Di domenica 6 gennaio 2019) "Possono fare appelli, Fabio Fazio, il vescovo, il cantante, il calciatore, ma ioa 60mln diche hanno diritto a un Paese in cui si entra se si ha il diritto". A ribadirlo è Matteoche non ha intenzione di mollare sull'eventuale accoglienza di una parte dei migranti recuperati dalla ong Sea Watch e ora davanti alle coste di Malta."Se cediamo il 6 gennaio, domani siamo daccapo, e poi l'8 gennaio, il 9 gennaio e ancora e i gli scafisti tornano a far quattrini e le Ong che non rispettano norme e leggi continuano ad aiutare i trafficanti di esseri umani", ha detto il ministro in una diretta Facebook, "Con coraggio e onestà, io non mollo di un centimetro. Quei generosoni delle onlus che sono nelle acque maltesi i sono rifiutati di obbedire a indicazioni della Guardia costiera libica. Chi fa i soldi sulla pelle della gente non ha un porto italiano dove venire a ...