Rai: "Lunga vita alle cose" a 'FuoriTg'

"Consumismo responsabile" è il modo di approcciarsi alladegli oggetti: non buttarli quando non servono più, ma rigenerarli. Elettrodomestici o mobili venduti a poco prezzo o regalati grazie al passaparola sul web. La filosofia del riuso cresce sempre più per risparmiare e per tutelare l'ambiente e non sprecare le risorse. E' un mercato che in Italia vale 21 miliardi. Il 48% degli italiani ha comprato o venduto usato nel 2017 (rapporto Doxa).Se ne parla a '' domani su Rai3, ore 12.25.(Di domenica 6 gennaio 2019)