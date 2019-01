Malta ribadisce il no : i migranti non scendono |Toninelli : "Ormai sbarchino lì - poi tocca a Ue" : Il premier Muscat mette le mani avanti, annunciando di non voler creare un precedente. Boom di proposte di aiuto dei cittadini sul sito del Comune di Napoli in risposta all'appello dei giorni scorsi