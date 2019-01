Juve | Romero si avvicina | si lavora su formula e cifre

Calciomercato Juventus/ Ultime notizie - anche Sturaro per sbloccare Romero : si chiude sotto ai 20 mln? : Calciomercato Juventus, Ultime notizie 6 gennaio 2019: Benatia spinge per la sua cessione al Milan, destinazione gradita, ma per i bianconeri è incedibile.

Futuro Juve : Renan Lodi con Romero : Nei giorni scorsi il responsabile dell'area sport bianconera Fabio Paratici ha guadagnato la pole position su Romero, che è seguito anche dall'Inter, e adesso s'appresta a chiudere. 'Per il momento ...

Juventus - Romero vicinissimo : i bianconeri hanno anticipato tutti : Juventus Romero – La Juve non ha intenzione di fermarsi e continua a cercare talenti sul mercato. L’ultimo sondaggio, che si sta trasformando in trasferimento, viene dal Genoa. Romero entra nel piano nel quale sono compresi Todibo e Trincao, gli altri due ragazzi in carriera che la Signora ha puntato. Romero è un difensore di vent’anni con una […] L'articolo Juventus, Romero vicinissimo: i bianconeri hanno anticipato tutti ...

Genoa - il dg Perinetti : “Romero - forte interesse della Juventus” : Intervistato ai microfoni de IlBianconero.com, Giorgio Perinetti, direttore generale del Genoa, ha parlato del futuro di Christian Romero, difensore nel mirino della Juventus: “Abbiamo un buon rapporto con la Juventus e da questo possono nascere diversi discorsi. I bianconeri hanno manifestato un forte interesse verso Romero, ci saranno altri incontri per capire di che si […] L'articolo Genoa, il dg Perinetti: “Romero, forte ...

Juve : Romero piace sempre più. Con il genoano via al lifting dietro : El Cuti c'era in quella sera di fine ottobre in cui la Signora perse i primi due punti, i più beffardi, in campionato: Cristian Romero, tostissimo centrale che in Argentina chiamavano "El Cuti", ...

Romero ad un passo dalla Juventus : programmato un vertice : Inizio roboante quello del calciomercato invernale, di cui la Juventus ne è una delle protagoniste. Dopo aver praticamente chiuso l'affare Ramsey per giugno (LEGGI QUI), la società bianconera sta valutando altre piste. Una di queste porta a Romero, difensore classe '98 di proprietà del Genoa.Juve-Romero: si va verso il sìGli ultimi contatti tra le parti sono risultati molto proficui, con il giocatore che ha dato l'ok al trasferimento ed il club ...

Genoamania : Romero alla Juve. Chi fa l'affare? : Su una cosa però non si può dissentire ed è l'indiscutibile capacità dell'imprenditore irpino nello scovare talenti sconosciuti ai quattro angoli del mondo per poi lanciarli nel grande calcio. ...

Krunic vuole il Grifo. Il Napoli accelera per Kouamé - la Juve su Romero : Genova - Un weekend di riflessione, in attesa che da lunedì il calciomercato rossoblù abbia un'accelerata, in coincidenza con il ritorno in Italia del presidente Preziosi, reduce dalla vacanza a Dubai ...

Juventus - Romero è ad un passo : arriva dal Genoa. Le cifre : Juventus Romero – La Juve non ha intenzione di fermarsi e continua a cercare talenti sul mercato. L’ultimo sondaggio, che si sta trasformando in trasferimento, viene dal Genoa. Romero entra nel piano nel quale sono compresi Todibo e Trincao, gli altri due ragazzi in carriera che la Signora ha puntato. Romero è un difensore di vent’anni con una […] L'articolo Juventus, Romero è ad un passo: arriva dal Genoa. Le cifre proviene da ...

Juventus e Inter : tra Paratici e Marotta è sfida sul mercato per Romero e Trincao (RUMORS) : In questo periodo la stagione calcistica è in pausa per le vacanze invernali, e molti addetti ai lavori si trovano a Dubai che, quest'anno, ha ospitato il Globe Soccer Awards. Coccolati dal tepore degli Emirati Arabi, i dirigenti dei vari top-club stanno lavorando per concludere qualche affare, visto che da ieri si è aperta la sessione invernale del calciomercato. Solitamente a gennaio è difficile mettere a segno dei colpi di mercato eclatanti, ...

Calciomercato - Juve-Inter - che duelli : per Romero è asta - Allegri aspetta il sì di Todibo : Cristian Romero, 20 anni, e Jean-Clair Todibo, 19 . Lapresse-Afp Tempo di mercato, tempo di nuovi duelli tra Juventus e Inter. Se sul campo i bianconeri stanno dimostrando di non avere rivali, almeno ...

Calciomercato Inter - Marotta sfida la Juventus per Romero : Calciomercato Inter – Il nuovo amministratore delegato dell’area sport dell’Inter, Beppe Marotta, getta il guanto di sfida al suo ex club. Un duello che per diventare una lotta all’ultimo punto in classifica per strappare uno scudetto che ormai è di proprietà della squadra bianconera da sette anni, e tutto fino a questo momento lascia pensare […] L'articolo Calciomercato Inter, Marotta sfida la Juventus per Romero ...