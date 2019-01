Io | nero | fermato con pistole Ed è giallo sul blitz dei carabinieri

ilgiornale

(Di domenica 6 gennaio 2019) Non è andata proprio così. O almeno non secondo i. Le due versioni sono in contrasto, difficilmente sovrapponibili. Sa una parte c'è Mike James, playmaker di 28 anni dell'Armani Exchange, la squadra di basket della città meneghina. Dall'altra c'è l'Arma, accusata di averil giocatore americano "con lein pugno".Partiamo dal principio. Ieri James pubblica alcuni post sul suo account Twitter in cui racconta la sua avventura in zona City Life a Milano. "Io e i miei due amici siamo appena stati controllati dalla polizia in mezzo a 50 passanti. Sono scesi dall"auto con lein pugno intimandoci di mostrare i documenti. Ho risposto che non avrei mostrato nulla finché non avessero messo via le". Poi, al follower che sostiene che "se fossi stato bianco, nessuno ti avrebbe", il play risponde con un secco "sì, lo so". L'accusa insomma sembra ...