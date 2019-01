Finlandia punta sull’intelligenza artificiale “Vogliamo formare 1 milione di cittadini”

ilfattoquotidiano

(Di domenica 6 gennaio 2019) Laha deciso di diventare un’eccellenza a livello mondiale in tema di applicazione dell’intelligenza. Così, dall’estate del 2017, quando il governo ha deciso di sviluppare un programma di apprendimento sul tema, il dipartimento di informatica dell’Università di Helsinki, con il supporto della società di consulenza Reaktor, ha lanciato quello che è stato ribattezzato il “progetto 1 per cento” guidato dallo scienziato informatico Teemu Roos. Si tratta di un programma volto a preparare 55mila cittadini volontari, l’1% della popolazione, appunto, alla conoscenza di base e all’applicazione dell’intelligenza(IA). Questo programma ha un obiettivo dichiarato: traslanel principale centro di sperimentazione d’Europa in fatto di IA. “Non avremo mai così tanti soldi per poter essere i leader mondiali dell’intelligenza– ha dichiarato ...