Coppa di Francia | tutto facile per il Psg | in gol Neymar e Mbappè

Coppa di Francia - clamorosa figuraccia del Marsiglia : eliminato dai dilettanti : La Coppa Di Francia regala clamorose sorprese. Nella giornata di oggi una squadra di quarta serie, l’Andrezieux, ha eliminato il Marsiglia di Rudi Garcia. Nei 32mi di finale, Strootman e compagni sono stati eliminati dai dilettanti che militano in National 2, l’equivalente della Serie D italiana. Di Ngwabije (17′) e Milla (’82) i gol dell’Andrezieux, la partita si è inoltre disputata sul campo neutro di ...

Sci alpino – Coppa Europa : Robin Buffet comanda in Francia dopo la prima manche - Maurberger quarto : Buffet in testa dopo la prima manche dello slalom maschile di Coppa Europa in Francia. Maurberger è quarto Robin Buffet comanda lo slalom mschile di Coppa Europa maschile al termine della prima manche sulla pista francese di Val Cenis. Il padrone di casa ha chiuso la prima manche con il tempo di 45″22 e precede i norvegesi Timon Haugan e Bjoern Brudevoll, staccati rispettivamente di 15 e 26 centesimi. Quarta posizione provvisoria per ...

Coppa di Francia - favola Viry-Chatillon : il club di sesta divisione elimina l'Angers : La magia del Natale... ma con una decina di giorni di ritardo. Il vero regalo, il Viry-Chatillon, se l'è fatto il 5 gennaio. Si tratta di una piccola squadra della sesta divisione francese, che in ...

Coppa di Francia - ancora favole : che imprese per le "cenerentole"! : Sulle orme del mito della FA Cup, anche la Coppa di Francia ci ha piacevolmente abituato a raccontare le cavalcate da favola di molte squadre provenienti dalle serie minori, capaci di stupire ...

Tennis : Sebastien Grosjean sarà il nuovo capitano non giocatore della Francia in Coppa Davis : E’ Sebastien Grosjean il nuovo capitano della Francia in Coppa Davis. A comunicarlo è stata la FFT, organo di governo del Tennis transalpino, che ha scelto dunque l’ex n.4 del mondo per assumere il controllo della gestione tecnica delle selezione d’Oltralpe. Una notizia che non stupisce visto che vi erano già state voci su Grosjean per assumere questo incarico. Il 40enne nativo di Marsiglia, che da giocatore seppe vincere la ...