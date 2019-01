huffingtonpost

: Come si comunica la notizia di una morte ai familiari: 'Non fuggo lo sguardo, non fuggo le domande e non fuggo fisi… - HuffPostItalia : Come si comunica la notizia di una morte ai familiari: 'Non fuggo lo sguardo, non fuggo le domande e non fuggo fisi… - camilla_staff : Come si comunica (e si dovrebbe comunicare) in politica - pierluigi7209 : @David70843517 @Caruso94G @MattiAnti Capisco!!! Il problema c'è ed è pure complesso. L'Europa si è defilata. Non e… -

(Di domenica 6 gennaio 2019)"Non c'è mai la stessa reazione. C'è chi si dispera, chi si chiude nel mutismo e nel gelo, chi diventa aggressivo e deve sfogare la rabbia. Dobbiamo essere pronti, dobbiamo avere rispetto del dolore".... "Bisogna essere molto concentrati, non cercare vie di fuga. Nonlo, nonle domande e nonfisicamente". Il comandante Lacquaniti, Polizia di Stato, ha l'ingrato compito dire ai parenti ladi un loro caro. È addestrato per questo, è seguito da psicologi per questo, ma forse non si è mai davvero preparati per adempiere a questo compito. Il poliziotto racconta il suo lavoro in un'intervista a QN."Siamo i messaggeri di qualcosa di devastante e abbiamo la consapevolezza che un po' di quello strazio ce lo porteremo dentro per sempre"... "Da 30 anni indosso la divisa e tanti arresti fatti me li sono dimenticati, ma ...