App per iPhone a rischio malware | lo stesso ha infettato milioni di device Android

Ryoyu Kobayashi nuovo Imperatore del GiAppone : vince la Tournée dei 4 Trampolini con il Grande Slam. Trionfo totale a Bischofshofen : Semplicemente di un altro pianeta. Ryoyu Kobayashi domina anche l’ultima tappa di Bischofshofen e si aggiudica la Tournée dei Quattro Trampolini 2018-2019 con un margine abissale sugli avversari diretti. Il Giapponese firma un’impresa leggendaria, conquistando la quinta vittoria consecutiva e diventando il terzo atleta della storia (dopo Sven Hannawald e Kamil Stoch nel 2002 e 2018) a completare il tanto agognato Grand Slam, ...

+Europa - la lista diventa partito : CAppato sfida Della Vedova per la segreteria : Il percorso congressuale che trasformerà +Europa da lista a partito si compirà dal 25 al 27 gennaio prossimo a Milano, quando si svolgerà il primo congresso nazionale. A sfidare Benedetto Della Vedova, già coordinatore nazionale, ci sarà Marco Cappato che, dopo aver annunciato la candidatura nelle scorse settimane, ha presentato oggi il suo documento politico per “costruire un partito” che “metta al centro Della propria ...

LIVE Tournée 4 Trampolini Bischofshofen 2019 in DIRETTA : GRANDE SLAM PER RYOYU KOBAYASHI!!! GiAppone in delirio per il suo eroe! : Buon pomeriggio e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quarta e ultima tappa della Tournée dei Quattro Trampolini 2018/2019 a Bischofshofen, in Austria. Prosegue la 67esima edizione della storica competizione di salto con gli sci. Due salti che si svolgeranno solo per questa volta senza il ko system, a causa dello spostamento delle qualificazioni da ieri a oggi. Si gareggia come una normale gara di Coppa del Mondo: prima serie con 50 atleti e ...

Perché l'influenza ci mette al tAppeto? : ...Natura Ecologia Animali TECNOLOGIA Digital life Tecno-prodotti Innovazione Motori Architettura CULTURA Arte Mistero Storia Curiosità COMPORTAMENTO Psicologia Scuola e Università Sessualità Economia ...

Migranti - Appello del Papa per i 49 su Sea Watch e Sea Eye. Salvini insiste 'Porti italiani chiusi'. Di Maio 'Decide l intero governo' : Dopo i vescovi , arriva l'appello di Papa Francesco a favore dei 49 Migranti a bordo della Sea Watch e Sea Eye, le navi delle ong che da giorni attendono di sbarcare in qualche porto del Mediterraneo. ...

Formula Uno - Apprensione per Niki Lauda : ricoverato in terapia intensiva : Di nuovo apprensione per Niki Lauda , ricoverato in terapia intensiva a Vienna a seguito delle complicazioni di un'influenza. L'ex pilota aveva trascorso le vacanze di Natale nella sua casa di Ibiza ...

Normale di Pisa - 287 accademici firmano Appello unirsi alla Federico II di Napoli : “Proposta per crescita del meridione” : Duecentoottantasette accademici italiani e esteri hanno firmato un appello per chiedere che non venga fermato il progetto dell’allargamento della Scuola Normale di Pisa al Sud, con l’ingresso per tre anni nell’Università Federico II di Napoli su alcune discipline. Lo riferisce La Repubblica, che riporta come per i docenti qualificati non possa bastare l’intervento del sindaco di centrodestra di Pisa, e di un gruppo ...

Apprensione per la salute di Niki Lauda : ricoverato per influenza : Apprensione per le condizioni di salute di Niki Lauda: l’ex pilota di Formula 1 è stato nuovamente ricoverato in ospedale, in terapia intensiva, secondo quanto riferito dal quotidiano austriaco ‘Krone’, citato da ‘Bild’. Colpito da una grave forma di influenza Lauda, 70 anni a febbraio, è stato trasportato all’AKH di Vienna, lo stesso istituto dove il tre volte campione del mondo di Formula 1 è stato ...

Rifiuti - domani scuole aperte a Roma. I presidi : «Ama ha ripulito dopo gli Appelli» : Il presidente dell'associazione nazionale presidi (Anp) del Lazio Mario Rusconi annuncia l'apertura normale a Roma delle scuole, travolte dal caos Rifiuti. «Abbiamo apprezzato...

Migranti - l'Appello del Papa per i 49 in mare. Ma Salvini non arretra : Il ministro dell'Interno: "Porti chiusi a chi non rispetta le leggi". Di Maio: "La linea la decide il governo intero"

Per i migranti della Sea Watch ci prova Papa Francesco : "Accorato Appello ai leader europei" : La Chiesa si sta muovendo con tutte le forze per i migranti del Mar Mediterraneo, guardando con particolare attenzione ai 49 migranti che sono al largo di Malta da diversi giorni sulle navi delle ong Sea Watch e Sea Eye. Dopo la Cei, la Fondazione Migrantes, Civiltà Cattolica e molti vescovi e cardinali, tocca a Papa Francesco nel corso dell'Angelus far sentire il suo "accorato appello", finora inascoltato tanto in Italia quanto in ...

Migranti - Appello del Papa per i 49 su Sea Watch e Sea Eye. Salvini insiste 'Porti italiani sono e rimarranno chiusi' : Dopo i vescovi , arriva l'appello di Papa Francesco a favore dei 49 Migranti a bordo della Sea Watch e Sea Eye, le navi delle Ong che da giorni attendono di sbarcare in qualche porto del Mediterraneo. ...

Afghanistan - crolla tunnel nella miniera d'oro : decine di operai muoiono intrAppolati sotto le macerie : Un tunnel all'interno di una miniera d'oro è crollato, provocando la morte di almeno 30 persone. La tragedia è avvenuta in Afghanistan. L'incidente, secondo quanto riferito dalle autorità locali, si è ...

Ritornano gli sconti sul Play Store : oltre 40 le App e i giochi in offerta per l’Epifania : Sono più di 40 i titoli tra app e giochi Android oggi in offerta (di cui 26 gratis) sul Play Store. C'è modo migliore per celebrare il giorno dell'Epifania? L'articolo Ritornano gli sconti sul Play Store: oltre 40 le app e i giochi in offerta per l’Epifania proviene da TuttoAndroid.