Aeroporto di Firenze | delibera per superare l’ultimo ostacolo

Doppia stoccata di Toninelli a Salvini : "Non conosce il dossier sull'Aeroporto di Firenze. Tassisti preoccupati dalla sua visita a Ncc" : La nuova pista per l'aeroporto di Firenze Peretola, 'sponsorizzata' dallo stesso vicepremier Matteo Salvini? "E' sempre bello dire 'costruiamo una cosa nuova', è suggestivo, ma servono 150 milioni, con i soldi dei cittadini la facciamo solo se serve". Lo dice il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Danilo Toninelli, in un'intervista all'Adnkronos.Su Peretola "è in corso un'analisi costi benefici. E' un aeroporto collegato ...

Salvini smentisce i suoi e dice sì al potenziamento dell’Aeroporto di Firenze : Roma. Matteo Salvini cambia rotta alla posizione della Lega sugli aeroporti toscani. Dopo giorni di duelli, anche interni, al Carroccio, il segretario prende parola e dice che lo sviluppo dell’aeroporto di Firenze non è in discussione. “L’Italia ha bisogno di più porti, più aeroporti, magari coordin

Perché l’Aeroporto di Firenze non si salva solo andando in piazza : Roma. Non è sicuro, Leonardo Bassilichi, presidente della Camera di Commercio di Firenze, che una nuova manifestazione per l’aeroporto di Firenze (alla quale, stando a quanto risulta al Foglio, stanno lavorando alcune categorie economiche, tra cui Confindustria) sia la soluzione migliore. “Ho un dub

Masterplan Aeroporto Firenze : conferenza servizi aggiornata al 29 gennaio 2019 : Teleborsa, - La conferenza di servizi relativa al Masterplan dell'Aeroporto "Amerigo Vespucci" di Firenze è stata aggiornata al 29 gennaio prossimo. Lo reso noto il Ministero delle Infrastrutture e ...

Anonymous - nel mirino degli hacker l’ampliamento dell’Aeroporto di Firenze : Il gruppo hacker Anonymous Italia ha preso di mira il progetto del nuovo aeroporto di Firenze. Con due attacchi ai siti della città metropolitana di Firenze e all’osservatorio della giustizia civile del capoluogo toscano, il gruppo ha voluto diffondere informazioni e richiamare l’attenzione sul progetto di ampliamento dell’aeroporto Amerigo Vespucci, che serve la città. Il progetto prevede l’integrazione di una pista di ...

Tar Toscana rinvia decisione su VIA Aeroporto Firenze : Era atteso per oggi, giovedì 8 novembre, il pronunciamento del Tar della Toscana in merito al decreto di valutazione d'impatto ambientale per la nuova pista dell'aeroporto di Firenze , che è stato ...