Timberland® & ConceptKicks presentano il nuovo progetto Timberland® Construct | 10061

sportfair

(Di sabato 5 gennaio 2019)ila WSM – White Street Market di Milano. Dal 12 al 14 gennaio @ SuperstudioPiùè unche ripensa il modo di operare dell’industria del footwear. Il lavoro svolto fino ad oggi nella prima call to action sarà in mostra al WSM – White Street Market – di Milano in via Tortona 27 dal 12 al 14 gennaioè una collaborazione tra il Global Innovation Center di Timberland, Concept Kicks e l’agenzia creativa KesselsKramer con l’obiettivo di curare e seguire un team di talent appartenenti al mondo del footwear per ripensare il processo di produzione del boot partendo da zero.Nell’autunno del 2018, un gruppo selezionato di designer si è recato nella Repubblica Dominicana, dove sono stati affiancati da alcuni dei migliori artigiani dello ...