Maradona dovrà operarsi | parla il manager del Pibe de Oro

(Di sabato 5 gennaio 2019) "Diego ci mette sempre in allarme, ma poi subito rientra. Da una settimana faceva controlli per il bypass gastrico. Nei prossimi giorni Diegosottoporsi a un intervento chirurgico, ma nulla di grave". Sono le importanti dichiarazioni di Stefano Ceci, amico personale edi Diego Armandoa Radio Marte. L'exde Oro adesso: "Doveva partire a giorni per il Messico – ha detto Ceci – ma la sua partenza è posticipata. Stasera io partirò per l'Argentina, lunedì o martedì lui sarà operato".