Maradona dimesso da ospedale:'Sto bene' - TelevideoRai101

Diegoha rassicurato sulle sue condizioni di salute dopo il breve ricovero a Buenos Aires per un'emorragia gastrica. "Voglio ringraziarvi per i messaggi di incoraggiamento",ha scritto su FB l'ex Pibe de Oro in risposta ai tanti messaggi di sostegno,arrivati anche da Napoli,"mi dispiace che vi siate preoccupati senza motivo. Voglio dirvi che non è successo niente,che sto" Poi una frecciata ai media che avevano descritto il suo stato di salute come grave: "Gli idioti sono come le formiche, stanno dappertutto".(Di sabato 5 gennaio 2019)