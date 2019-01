Infortunio Bale | tegola Real | ecco i tempi di recupero

calcioweb.eu

(Di sabato 5 gennaio 2019) IlMadrid è reduce dal pareggio in campionato contro il Villare nel frattempo arrivano butte notizie sul fronte infortuni. Garethdovrà infatti stare fermo un paio di settimane dopo l'al polpaccio, la notizia è stata riportata direttamente dai media spagnoli, salterà sicuramente il match di domani contro laSociedad e quello del 13 contro il Betis e i match di Coppa del Re contro il Leganes (9 e 16 gennaio). Il rientro è previsto per la gara della Liga spagnola contro il Siviglia, il 19 gennaio al Bernabéu ma l'intenzione è quella di non forzare ed il rientro potrebbe essere anche posticipato.