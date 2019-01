Festival di Sanremo 2019 | Claudio Bisio e Virginia Raffaele sul Palco con Claudio Baglioni

vanityfair

: È stato un anno magico per @MetaErmal e @FabrizioMoroOff che con la loro Non Mi Avete Fatto Niente hanno vinto il f… - Radio105 : È stato un anno magico per @MetaErmal e @FabrizioMoroOff che con la loro Non Mi Avete Fatto Niente hanno vinto il f… - Bellacanzoneit : Che ne pensate del trio Claudio Bisio, Virginia Raffaele e Claudio Baglioni per il Festival di Sanremo 2019? - effettomusic : Festival di Sanremo 2019. #ClaudioBisio e #VirginiaRaffaele Conduttori??????? #EffettoMusic #sanremo #sanremo2019… -

(Di sabato 5 gennaio 2019)di: i Big in garadi: i Big in garadi: i Big in garadi: i Big in garadi: i Big in garadi: i Big in garadi: i Big in garadi: i Big in garadi: i Big in garadi: i Big in garadi: i Big in garadi: i Big in garadi: i Big in garadi: i Big in garadi: i Big in garadi: i Big in garadi: i Big in garadi: i Big in garadi: i Big in garadi: i Big in garadi: i Big in garadi: i Big in garadi: i Big in ...