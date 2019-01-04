Traffico Roma del 04-01-2019 ore 15 | 30

Traffico Roma del 04-01-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 4 GENNAIO 2019 ORE 13:20 Maria Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. CODE PER INCIDENTE SUL GRA INCARREGGIATA INTERNA TRA LA SALARIA E LA BUFALOTTA. RALLENTAMENTI PER Traffico CI VENGONO SEGNALATI SU VIA DI BOCCEA TRA VIA DI BAL CANNUTA E LA CIRCONVALLAZIONE CORNELIA NELLE DUE DIREZIONI. NESSUN PROBLEMA PARTICOLARE POI PER GLI ...
Traffico Roma del 04-01-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 4 GENNAIO 2019 ORE 13:20 Maria Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. CODE PER INCIDENTE SUL GRA INCARREGGIATA INTERNA TRA LA SALARIA E LA BUFALOTTA. RALLENTAMENTI PER Traffico CI VENGONO SEGNALATI SU VIA DI BOCCEA TRA VIA DI BAL CANNUTA E LA CIRCONVALLAZIONE CORNELIA NELLE DUE DIREZIONI. NESSUN PROBLEMA PARTICOLARE POI PER GLI ...
Traffico Roma del 04-01-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 4 GENNAIO 2019 ORE 11:20 Maria Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA RALLENTAMENTI DALLA C.COLOMBO A VIA DELLA MAGLIANA VERSO FIUMICINO A CAUSA DI UN INCIDENTE E’ CHIUSO IL TUNNEL ALL’INTENRO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII > SALARIA. CHIUSE LE RAMPE SACCHETTI E PESTALOZZI OGGI IL TERMINE DEI LAVORI DI ...
Traffico Roma del 04-01-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 4 GENNAIO 2019 ORE 11:20 Maria Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA RALLENTAMENTI DALLA C.COLOMBO A VIA DELLA MAGLIANA VERSO FIUMICINO A CAUSA DI UN INCIDENTE E’ CHIUSO IL TUNNEL ALL’INTENRO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII > SALARIA. CHIUSE LE RAMPE SACCHETTI E PESTALOZZI OGGI IL TERMINE DEI LAVORI DI ...
Traffico Roma del 04-01-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 4 GENNAIO 2019 ORE 09:20 Maria Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI SUL GRA IN CARREGGIATA ESTERNA CON CODE TRA LO SVINCOLO PER LA Roma FIUMICINO E LA CIRSTOFORO COLOMBO CODE PER Traffico INTENSO INVECE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST >CENTRO RICORDIAMO CHE A SAN LORENZO ...
Traffico Roma del 04-01-2019 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 4 GENNAIO 2019 ORE 09:20 Maria Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI SUL GRA IN CARREGGIATA ESTERNA CON CODE TRA LO SVINCOLO PER LA Roma FIUMICINO E LA CIRSTOFORO COLOMBO CODE PER Traffico INTENSO INVECE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST >CENTRO RICORDIAMO CHE A SAN LORENZO ...
Traffico Roma del 04-01-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 4 GENNAIO 2019 ORE 09:20 Maria Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI SUL GRA IN CARREGGIATA ESTERNA CON CODE TRA LO SVINCOLO PER LA Roma FIUMICINO E LA CIRSTOFORO COLOMBO CODE PER Traffico INTENSO INVECE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST >CENTRO RICORDIAMO CHE A SAN LORENZO ...
Traffico Roma del 04-01-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 4 GENNAIO 2019 ORE 08:20 Maria Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. NESSUNA NOVITA’ RISPETTO AL PRECEDENTE COLLEGAMENTO; SPOSTAMENTI SENZA PROBLEMI IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO . UNA BREVE CODSA SI SEGNALA LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA TRA LA Roma- FIUMICINO E LA CRISTOFORO COLOMBO TUTTAVIA SEGNALIAMO DUE INCIDENTI CON ...
Traffico Roma del 04-01-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 4 GENNAIO 2019 ORE 08:20 Maria Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. NESSUNA NOVITA’ RISPETTO AL PRECEDENTE COLLEGAMENTO; SPOSTAMENTI SENZA PROBLEMI IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO . UNA BREVE CODSA SI SEGNALA LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA TRA LA Roma- FIUMICINO E LA CRISTOFORO COLOMBO TUTTAVIA SEGNALIAMO DUE INCIDENTI CON ...
Traffico Roma del 04-01-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 4 GENNAIO 2019 ORE 07:20 Maria Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA I PRIMI SPOSTAMENTI DEL MATTINO SIA IN CITTA’ SIA SUI VICINI RACCORDI AUTOSTRADALI. TUTTAVIA SEGNALIAMO DUE INCIDENTI CON POSSIBILI RALLENTAMENTI UNO IN VIALE DELL’UNIVERSITA’ ALL’INTERSEZIONE CON VIALE DEL POLICLINICO E UN ALTRO ...
Traffico Roma del 04-01-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 4 GENNAIO 2019 ORE 07:20 Maria Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA I PRIMI SPOSTAMENTI DEL MATTINO SIA IN CITTA’ SIA SUI VICINI RACCORDI AUTOSTRADALI. TUTTAVIA SEGNALIAMO DUE INCIDENTI CON POSSIBILI RALLENTAMENTI UNO IN VIALE DELL’UNIVERSITA’ ALL’INTERSEZIONE CON VIALE DEL POLICLINICO E UN ALTRO ...
Traffico Roma del 03-01-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 3 GENNAIO 2019 ORE 19:20 MAVE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE A SEGUITO DI UN INCIDENTE SI STA IN CODA SULLA CARREGGIATA ESTERNA DALLA LAURENTINA ALLA RomaNINA , MENTRE RISULTA REGOLARE LA CIRCOLAZIONE SULLA CARREGGIATA INTERNA LUNGHE CODE IN USCITA DA Roma SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA TRA LA CRISTOFORO COLOMBO E VIA ...
Traffico Roma del 03-01-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 3 GENNAIO 2019 ORE 19:20 MAVE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE A SEGUITO DI UN INCIDENTE SI STA IN CODA SULLA CARREGGIATA ESTERNA DALLA LAURENTINA ALLA RomaNINA , MENTRE RISULTA REGOLARE LA CIRCOLAZIONE SULLA CARREGGIATA INTERNA LUNGHE CODE IN USCITA DA Roma SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA TRA LA CRISTOFORO COLOMBO E VIA ...
Traffico Roma del 03-01-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 3 GENNAIO 2019 ORE 18:20 MAVE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. DIMINUISCONO LE CODE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE AL MOMENTO PRESENTI TRA TRA CASILINA E LA VIA APPIA MENTRE SI ALLUNGANO QUELLE PRIMA SEGNALATE IN CARREGGIATA ESTRNA ORA TRA LA LAURENTINA E LA RomaNINA INTANTO IN CITTA’ SONO AVVENUTI DIVERSI INCIDENTI, QUELLO AVVENUTO ...
Traffico Roma del 03-01-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 3 GENNAIO 2019 ORE 18:20 MAVE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. DIMINUISCONO LE CODE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE AL MOMENTO PRESENTI TRA TRA CASILINA E LA VIA APPIA MENTRE SI ALLUNGANO QUELLE PRIMA SEGNALATE IN CARREGGIATA ESTRNA ORA TRA LA LAURENTINA E LA RomaNINA INTANTO IN CITTA’ SONO AVVENUTI DIVERSI INCIDENTI, QUELLO AVVENUTO ...
Traffico Roma del 04-01-2019 ore 15 | 30
VIABILITÀ Roma VENERDÌ 4 GENNAIO 2019 ORE 15:20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A ...
Traffico Roma del 04-01-2019 ore 15:30 (Di venerdì 4 gennaio 2019) VIABILITÀ Roma VENERDÌ 4 GENNAIO 2019 ORE 15:20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI POCO IL Traffico REGISTRATO AL MOMENTO SULLE STRADE CITTADINE, NESSUNA SEGNALZIONE DI RILIEVO SU RACCORDO ANULARE E CONSOLARI, MA CI SONO GROSSI PROBLEMI AL CENTRO PER LE CONSEGUENZE DI UN INCIDENTE AVVENUTO SUL LUNGOTEVERE, INCIDENTE CHE STA PROVOCANDO LUNGHE CODE DA PONTE PALATINO A PONTE SISTO. LE CODE INTERESSANO I LUNGOTEVERE PIERLEONI, DE’ CENCI E DEI VALLATI. IN PRATI DA REGISTRARE UN INCIDENTE AVVENUTO IN VIA FRANCESCO CARACCIOLO IN PROSSIMITÀ DI VIA MOCENIGO. AL PORTUENSE CHIUSO PER LE CONSEGUENZE DI UN INCENDIO VIALE GIUSEPPE SIRTORI ALL’ALTEZZA DI LARGO LA LOGGIA. PER LAVORI A SAN LORENZO CHIUSA VIA DEI MARRUCINI TRA VIA TIBURTINA E VIA DEI VESTINI. CAMBIA LA VIABILITÀ LUNGO LE STRADE ADIACENTI. POSSIBILI DISAGI PER ...
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