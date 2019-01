La neve a Trapani | le immagini da Segesta | Erice Disagi alla circolazione

Maltempo : neve a bassa quota in arrivo anche in provincia di Trapani : Per la possibilità di neve a bassa quota e previste burrasche e mareggiate, Nicola Rizzo, sindaco di Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani, ha invitato i cittadini a limitare gli spostamenti veicolari solo in caso di stretta necessità per le giornate di oggi e domani. Per oggi l’avviso della protezione civile prevede “nevicate inizialmente a quote superiori a 600-800 metri, con quota neve in progressivo calo fino a 200-400 ...