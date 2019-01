Cuffie Sony WH-1000XM3 | la prova | addio rumore

wired

(Di venerdì 4 gennaio 2019)Nel cantiere vicino alla redazione ci sono una squadra di operai al lavoro e una betoniera sempre in funzione. La loro presenza rende difficile concentrarsi. Ma, una volta indossate le nuovecon riduzione attiva deldi, terza generazione del modello di punta di sovraurali wireless 1000X, il fastidioso sound del cantiere viene appiattito in un leggero ronzio e possiamo finalmente scrivere in pace questo articolo.Abbiamo testato le WH-anche in aereo, in treno e in metropolitana, riscontrando sempre lo stesso, ottimo, risultato. Merito del chip di elaborazioneQN1, che annulla più suoni di sottofondo preservando la qualità audio. Il chip utilizza anche un paio di microfoni per rilevare ed eliminare ilambientale in tempo reale. L’effetto può addirittura risultare straniante, facendoci dimenticare, con gli occhi chiusi, dove ci troviamo. ...