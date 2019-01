Come rischia di finire lo scontro sindaci-Salvini sul decreto sicurezza | tutte le ipotesi

Infezione ai polmoni - l'ossessione per i calzini di un cinese : Come ha rischiato di morire : L'abitudine più vicina a una vera e propria ossessione di un uomo in Cina gli è quasi costata la vita. Un 37enne della provincia di Fujian aveva il vizio quotidiano di annusare i suoi calzini a fine giornata. Lo ha fatto a lungo, finché non è stato ricoverato in ospedale. Leggi anche: Pensava di ave

Giulio Sapelli : 'Un errore cedere all'Europa - rischiamo di finire Come Tsipras' : Intervistato da La Notizia Giornale, l'economista Giulio Sapelli, professore universitario di Storia Economica alla Statale di Milano, ha espresso le sue impressioni e valutazioni sulla manovra di bilancio, ancora in fase di definizione, e sulla trattativa tra il Governo gialloverde e la Commissione europea. Alla fine, per evitare la procedura d'infrazione, la maggioranza gialloverde ha ceduto all'Ue sull'abbassamento del deficit dal 2,4% al ...

'Virgil van Dijk ha rischiato di morire'/ La testimonianza choc dell'ex tecnico Lukkien 'Ecco Come andò' - IlSussidiario.net : "Virgil van Dijk ha rischiato di morire". La testimonianza choc dell'ex tecnico Lukkien "Ecco come andò quella vicenda terribile'

Tumore al cervello grosso Come un’arancia - bimba rischia di morire. Salvata per miracolo : Chiara è stata sottoposta ad un'intervento d'urgenza all'ospedale di Pesaro l’asportazione di una massa cancerogena nel cervelletto, così grossa da rischiare di mandarla in coma irreversibile. Ora sta bene, potrà crescere e condurre una vita normale.Continua a leggere

Pneumatici invernali e catene da neve : Come utilizzarli e quali sanzioni si rischiano : L’obbligo dell’uso di Pneumatici invernali o catene da neve durerà fino al prossimo 15 di aprile su molte strade e autostrade italiane Anche quest’anno è arrivato il periodo invernale e per i conducenti si ripropongono alcuni dubbi o incertezze normative concernenti le ordinanze che impongono l’uso di catene da neve o Pneumatici invernali, per questo motivo l’ASAPS ha diffuso un comunicato che cerca di fare chiarezza per tutti ...

Stupro Ancona - violentata per mesi. La ragazza. "Ho rischiato di finire Come Pamela" : Ancona, 12 novembre 2018 - Poteva essere un'altra Pamela e un'altra Desirée , morta come loro, indifesa per colpa della droga . Lo ha lasciato intendere lei stessa, la 22enne caduta nelle mani del ...

Diabete e pressione alta : ecco cosa si rischia e Come riconoscere i segnali : Chi soffre di Diabete deve prestare particolare attenzione anche alla pressione alta: normalmente la prevalenza dell’ipertensione arteriosa nella popolazione adulta è pari a circa il 35% ma questa percentuale sale nel diabetico sino al 70%, anche all’80%. Purtroppo in Italia non c’è una appropriata cultura della prevenzione e del controllo di questo fattore di rischio. Basta pensare che un italiano su tre non sa di avere la pressione alta. ...

La boxe rischia l’esclusione dalle Olimpiadi? L’Aiba elegge il discusso Rakhimov Come Presidente : L’Aiba ha sfidato il CIO senza mezzi termini. La Federazione Internazionale di boxe, infatti, ha eletto Gafur Rakhimov come proprio Presidente: il magnate uzbeko ha avuto la meglio su Serik Konakbayev, raccogliendo 86 preferenze su 134 in occasione dell’assemblea svoltasi a Mosca. Il nuovo numero 1 del pugilato mondiale, però, è nella black list del Tesoro statunitense e su di lui il Comitato Olimpico Internazionale si è sempre ...

Uomo malato rischia il licenziamento : il bellissimo gesto dei colleghi. Come lo hanno salvato : Un gesto di solidarietà diventato presto virale: cedono volontariamente le loro ferie al collega malato e alle prese con una delicata situazione personale, al quale si stringono con una bella e concreta dimostrazione di solidarietà. A darne notizia sono le sigle sindacali di Jesi, nelle Marche. Autori del gesto sono i lavoratori della JesiServizi, la società di proprietà comunale alla quale è affidato il compito di garantire l’igiene urbana e la ...