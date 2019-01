Come in ' Prendi i soldi e scappa' | cassiera mette in fuga bandito a Rovigo ' Non puoi

"Economia Come " : a Roma il festival con economisti e imprenditori : Tre giorni di incontri con economisti italiani e internazionali, rappresentanti della politica e delle istituzioni, imprenditori per fare il punto su alcuni temi caldi dell'economia come l'...

Come crescere bambini felici? Prendiamo esempio dai danesi : È qui che l'abisso con il modello americano, fatto di test, valutazioni e stress da prestazione, diventa quasi insormontabile: ma, in un mondo di innovazione e incertezza, è poi così utile dare solo ...

Pisa - l'imprenditore ritrovato in Scozia confessa : 'Ho viaggiato sempre in treno - ecco Come ho finto di perdere la memoria' : "Ho viaggiato sempre in treno, sono partito da Pontedera fino a Milano, poi Parigi e Londra. Dopo un giorno era a Edimburgo" - Salvatore Mannino, lo smemorato di 52 anni ricoverato nel riparto di ...