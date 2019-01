Cina | Ecco la nostra madre di tutte le bombe

Non solo Dorothea! La bellezza è di casa nella famiglia Wierer : ecco Magdalena - l’affasCinante sorella della campionessa di biathlon [GALLERY] : Belle come il sole: Magdalena Wierer ruberà presto la scena alla più grande Dorothea per bravura e… bellezza? La bellezza è di casa nella famiglia Wierer: non solo Dorothea, anche la più piccola Magdalena colpisce gli appassionati degli sport invernali per la sua bellezza. Volto angelico, occhi chiari e sguardo penetrante, la 17enne Magdalena ruberà presto al scena a Dorothea? Anche lei atleta di biathlon, Magdalena, classe 2001, ...

La manovra del cambiamento si avviCina al traguardo - ecco tutte le novità : Venture Capital Il 15% degli introiti statali incassati da utili e dividendi delle partecipate del ministero dell'Economia dovranno essere reinvestiti in fondi di venture capital. Buche Roma L'...

Robot - ecco la macchina che cuCina il pollo fritto in un minuto : Quando nel 2014 il supercomputer Watson pubblicò un libro di ricette aiutato da un sous chef umano abbiamo capito che il futuro della cucina sarebbe stato appannaggio dei Robot. Da allora l'IBM sta studiando come poterlo utilizzare per dare una mano alle persone in cucina, sperando che possa diventare la punta di diamante dell’Internet of Things, ovvero la possibilità di connettere gli elettrodomestici in rete. Gli chef ...

CasCina - Ceccardi (Lega) demolisce campo rom ed esulta su Facebook : “Forza ruspa” Don Cecconi : “Minori lasciati per strada” : Sorride felice e indica con il pollice il segno della vittoria. Susanna Ceccardi, la “Salvini in gonnella” come l’hanno ribattezza in Toscana, si fa fotografare sulla ruspa che ha demolito un campo rom a Navacchio, comune di Cascina. Dove la Pasionaria leghista è sindaca da due anni. Appena eletta a sorpresa in uno dei comuni più rossi della Regione promise che avrebbe demolito i campi rom. “Ci siamo riusciti, siamo stati di parola”, ...

Occhi al cielo nel weekend : incontro ravviCinato con la Cometa di Natale 46P/Wirtanen - ecco tutto quello che c’è da sapere : Nel corso del weekend potremo assistere ad un meraviglioso spettacolo nel cielo notturno grazie ad una Cometa che passerà vicino alla Terra. 46P/Wirtanen è una piccola Cometa che è diventata sempre più luminosa nel corso delle ultime settimane e nelle notti di sabato 15 e domenica 16 dicembre dovrebbe essere abbastanza luminosa da essere osservata ad Occhio nudo. “Il 16 dicembre, 46/P sarà a soli 11,5 milioni di chilometri dalla Terra e ...

Dazi - ecco come lo scontro Usa-Cina sta cambiando la mappa dei beni rifugio : La guerra commerciale sta spostando gli equilibri anche sui beni rifugio: gli investitori tendono a muovere i capitali su strumenti finanziari più difensivi, quelli meglio equipaggiati per affrontare le fasi di turbolenza. L’oro è il preferito in questa fase. Ma a sorpresa lo yen sta perdendo lo storico standing di porto sicuro degli investimenti...

La forza di Matteo Marzotto : "Ecco come mi sono avviCinato alla fede" : Nella serata di sabato, Matteo è stato ospite di 'Benedetta economia!', un programma dell'emittente cattolica Tv2000, dove ha parlato del suo percorso spirituale e di come si è avvicinato alla fede. ...

I Nobel per la mediCina : ecco come l'immunoterapia vuole sconfiggere in cancro : A Stoccolma in scena le lezioni magistrali dei più prestigiosi premi scientifici. Allison e Honjo, vincitori per la medicina, spiegano le loro ricerche

Cometa di Natale - in avviCinamento alla Terra : ecco come osservare 46P/Wirtanen : A poco più di una settimana dal suo incontro ravvicinato con la Terra, la cometa di Natale 46P/Wirtanen comincia a dare spettacolo e, nonostante il suo nucleo abbia le dimensioni di appena un chilometro, la sua chioma gassosa appare come la Luna piena. La cometa infatti sta aumentando la sua luminosità, giorno dopo giorno, sia per effetto del suo avvicinamento alla Terra, previsto il 16 dicembre, quando passerà a circa 12 milioni di chilometri, ...

Milan - sentenza Uefa viCina : ecco quando potrebbe essere : Entro questo fine settimana, il Milan potrebbe conoscere a quale sanzione andrà incontro per avere violato i parametri del fair play finanziario nel triennio 2014-2017. La notizia è stata pubblicata sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. La Rosea sottolinea come la sentenza Uefa potrà slittare, al massimo, all’inizio della prossima settimana. Dopo aver ricevuto la sanzione, la proprietà rossonera e la Uefa si troveranno ...

Spazio - sulla Terra si lavora ad altre 3 sonde da inviare su Marte : ecco perché il Pianeta Rosso è così affasCinante : Mentre il nuovo residente di Marte si stabilendo sul Pianeta, sulla Terra si sta lavorando su altre 3 sonde e almeno altri 2 moduli orbitanti da unire alla “brigata scientifica marziana”. La sonda InSight della NASA ha toccato Terra sulle ampie pianure equatoriali del Pianeta Rosso lunedì 26 novembre, a meno di 640km dal rover Curiosity, l’unico altro robot al lavoro su Marte. InSight, l’ottava sonda ad atTerrare con successo su Marte dovrebbe ...

Ecco la tregua dei dazi Cina e Usa congelano la guerra commerciale : Precisando poi che Cina e Usa 'possono e devono' assicurare il successo delle loro relazioni in rapporto alle 'crescenti responsabilità per la pace e la stabilità nel mondo', avendo 'più interessi ...

[Il retroscena] Sconto sui mediCinali - assunzioni di magistrati e ricercatori e un fondo per le vittime dei vaccini. Ecco come cambia la ... : Fatto sta che dopo due mesi di bocciature e di no, di polemiche anche aspre del governo contro "i tecnici dell'economia", è arrivata una prima apertura di credito da parte di un organismo contabile ...

Dazi - Usa e Cina cercano l'accordo Ma strada è in salita. Ecco perché : Gli Stati Uniti e la Cina stanno cercando di disinnescare le loro tensioni commerciali, esplorando un accordo in cui Washington si impegnerà a sospendere l'applicazione di nuove tariffe entro la primavera, in cambio di grandi cambiamenti nella politica economica cinese. Lo rivela il Wall Street Journal, citando fonti ufficiali provenienti da entrambe le sponde del Pacifico Segui su affaritaliani.it