Vietato internet La censura del Congo per gestire le elezioni presidenziali

In Vietnam ora è Vietato criticare il governo su internet : Una nuova legge per la "sicurezza informatica" darà grandissimi poteri al governo , che potrà anche censurare contenuti pubblicati su Facebook

In Bielorussia ora è Vietato restare anonimi su internet : restare anonimi su internet ? Per i bielorussi d'ora in poi non sarà più possibile. Una legge che limita la libertà dei cittadini su internet è stata infatti approvata di recente in Bielorussia ed ...