: Il freddo intenso è arrivato e ha portato la neve in gran parte delle regioni italiane - eleonora_news : Il freddo intenso è arrivato e ha portato la neve in gran parte delle regioni italiane - infoitinterno : In arrivo il freddo intenso: un invito a proteggere i contatori dal gelo - sirio_anna : RT @meteo_real: ??Apice del gelo e nevicate anche intense domani Ecco le aree più colpite nel bollettino della Protezione Civile: https://… -

(Di giovedì 3 gennaio 2019) Ilartico tanto atteso èe si sta portando dietro intense nevicate e temperature sotto zero indell'Italia.gelido e vento forte saranno i protagonisti dei prossimi giorni in quasi tutte leche vedono le temperature oscillare tra gli 8 e i 10 gradi in meno rispetto alle medie stagionali. Vediamole nel dettaglio.Nord Italia Al nord il tempo soleggiato ha lasciato spazio a intense concentrazioni di nubi più o meno compatte. Da domani, venerdì, lesettentrionali dovrebbero godere di un tempo sereno o comunque poco nuvoloso. In Trentino Alto Adige continueranno le nevicate nelle zone di confine ma non si registreranno criticità.Le temperature sono in continuo e costante calo in particolar modo le minime che arriveranno ben sotto lo zero. I venti saranno forti e costanti durante tutta la giornata di domani ma non ...