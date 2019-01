Claudio Santamaria | Francesca Barra è la mia musa | come Silvia per Leopardi

huffingtonpost

(Di giovedì 3 gennaio 2019) "Mia moglieè la mialo erapere la Duse per D'Annunzio". Parola di, che in un'intervista a Liberi Tutti del Corriere della sera racconta il suo rapporto con la moglie e la sua vita a Milano.Milano è una città dinamica, piena di energia non aggressiva, non pesante, creativamente stimolante. C'è un'atmosfera europea che mi piace molto.spiega che sta scrivendo un romanzo a due mani con la moglie da cui poi farà un film.non reciterà, ma se volesse sarebbe un'attrice fantastica.L'attore poi spiega cosa vuol dire per lui essere felice:Fare colazione con, raccontarci i fatterelli, baciarci a tavoladue ragazzini mentre i nostri figli ci dicono che siamo due sbaciucchioni.