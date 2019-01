Cinquant’anni da campione | continua a correre | Schumi

lanotiziasportiva

(Di giovedì 3 gennaio 2019) “Stiamo facendo il possibile per restargli vicino”, dice la moglie Corinna. La storia di un mito che è sopravvissuto andando a 300 all’ora e festeggia il mezzo secolo dentro un lungo pit-stopdi Stefano RavagliaAl Museo Ferrari di Maranello apre oggi “Michael 50”, una mostra a lui dedicata. Dal circuito di Kerpen (che nel 2020 verrà demolito per farci una miniera di carbone) alle nevi di Meribél, che lungo giro ha fatto la vita di Michael Schumacher, che compie oggi mezzo secolo. Vorremmo tanto dire che lo festeggia in salute, con mille progetti davanti e la vitalità di sempre. Ma quel viaggio iniziato sulla pista d’esordio con il kart, che lo ha portato sulla Jordan nel 1991, alla consacrazione in Benetton e poi all’epopea ferrarista, si è arrestato un pomeriggio del dicembre 2013 sugli sci. Lui che era sempre andato a 300 ...