Cecchinato-Lajovic oggi | a che ora inizia e su che canale vederlo in tv e streaming

Cecchinato-Lajovic - Quarti di finale Atp Doha 2019 : programma - orari e tv. Come vederlo in streaming : C’è ancora la bandiera italiana per quanto riguarda il primo torneo stagionale per l’ATP, quello di Doha: Marco Cecchinato è approdato ai Quarti di finale sfruttando al meglio un po’ di fortuna, con il ritiro per walkover per l’argentino Guido Pella. Il siciliano domani se la vedrà con il serbo Dusan Lajovic: appuntamento importante per l’azzurro per provare a raggiungere il penultimo atto e portare a casa subito ...