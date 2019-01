Ascolti TV | Mercoledì 2 gennaio 2019

Ascolti Tv mercoledì 26 dicembre 2018. Oltre 5 milioni per Cenerentola che supera Biancaneve. Inter-Napoli sfiora il 10% : Ascolti di mercoledì 26 dicembre 2018. Dopo Biancaneve è toccato a Cenerentola lo scettro degli Ascolti in prima serata tv. I due classici di Walt Disney hanno dominato le due serate di Natale e Santo ...

Ascolti TV | Mercoledì 26 dicembre 2018. Cenerentola supera i 5 mln (21.1%) - disastro Piccole Donne (6.9%) : Cenerentola Nella serata di ieri, Mercoledì 26 dicembre, su Rai1 Cenerentola ha conquistato 5.069.000 spettatori pari al 21.1% di share. Su Canale 5 la prima puntata della miniserie Piccole Donne ha raccolto davanti al video 1.668.000 spettatori pari al 6.9% di share, nel primo episodio, e 1.323.000 spettatori pari al 6.8%, nel secondo episodio. Su Rai2 Quel Pazzo Venerdì ha interessato 1.411.000 spettatori pari al 5.8% di share. Su Italia 1 Now ...

Ascolti TV | Mercoledì 19 dicembre 2018. Ultimo non va oltre il 15.2% - Arbore 12.6% - male Chiambretti (3.7%) : Ultimo Nella serata di ieri, Mercoledì 19 dicembre 2018, su Rai1 il film La Cena di Natale ha conquistato 2.779.000 spettatori pari al 12.4% di share. Su Canale 5 l’esordio di Ultimo 5 – Caccia ai Narcos ha raccolto davanti al video 3.319.000 spettatori pari al 15.2% di share (qui gli Ascolti dell’esordio di cinque anni fa). Su Rai2 la seconda puntata di Guarda.. Stupisci, con Renzo Arbore, ha interessato 2.227.000 spettatori ...

Ascolti TV | Mercoledì 12 dicembre 2018. Champions 17.8% - Arbore 14.5% - Animali Fantastici 11.8%. Crolla Chiambretti (3.6%) : Guarda...Stupisci Nella serata di ieri, Mercoledì 12 dicembre 2018, su Rai1 l’incontro di Champions League Young Boys-Juventus ha conquistato 4.393.000 spettatori pari al 17.8% di share. Su Canale 5 il film in prima visione Animali Fantastici e dove trovarli ha raccolto davanti al video 2.352.000 spettatori pari all’11.8% di share. Su Rai2 l’esordio di Guarda.. Stupisci con Renzo Arbore ha interessato 2.603.000 spettatori pari al ...

