Allenatori: chi rischia il posto nel 2019? Parte 1

lanotiziasportiva

: @Dan_Maze Quello è relativo, in sudamerica danno stecche da codice penale ma c’è chi comunque non se ne frega. Più… - HakimTDream : @Dan_Maze Quello è relativo, in sudamerica danno stecche da codice penale ma c’è chi comunque non se ne frega. Più… - MrMikel78 : @7virgola @G1Abate Questo perché, chi doveva all'Olimpico non l'ha fatto. Con i social si può portare alla luce tut… - UNIBET_IT : #PremierLeague ???? #mancityliverpool STASERA! #Guardiola ?? #Klopp I due allenatori più bravi di tutti? ?? Reds arriva… -

(Di giovedì 3 gennaio 2019) Ecco la situazione che si prospetta davanti ai 4di Atalanta, Bologna, Cagliari e Chievo Verona per il. ChiilGasperini (Atalanta) – Probabilità di permanenza: 99%. Non calcolando per scelta il 100%, risulta impossibile vedere Gian Piero lontano dalla panchina della Dea, almeno fino a giugno. L’obiettivo Europa, con vista sulla coppa dalle grandi orecchie, è allettante.F. Inzaghi (Bologna) – Probabilità di permanenza: 20%. Risulta difficile vedere Inzaghi sulla panchina del Bologna per altre giornate. Lo attende un impegno in coppa contro la Juventus e un incontro sulla carta delicatissimo a Ferrara al rientro. Sulla panchina l’ombra di Donadoni o la suggestione Guidolin.Maran (Cagliari) – Probabilità di permanenza: 90%. L’allenatore sta ben figurando in Sardegna, dove l’apporto di giocatori importanti allontana il Cagliari dalla zona rossa. ...