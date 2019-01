Stop alle ricariche Erg Mobile in attesa della chiusura | quali alternative fino al 31

Vento forte a Genova : parchi chiusi - Stop alle moto in sopraelevata : Il Comune di Genova, a causa del forte Vento di burrasca previsto per domani, ha disposto il divieto di transito in sopraelevata per le moto, furgoni e telonati. Disposta anche la chiusura delle aree verdi, giardini, parchi e cimiteri. L'articolo Vento forte a Genova: parchi chiusi, stop alle moto in sopraelevata sembra essere il primo su Meteo Web.

Corea del Nord - Kim : 'Pronto a rivedere Trump - ma Stop alle sanzioni' : Torna ad alzarsi la tensione tra Corea del Nord e Stati Uniti sulla questione del nucleare . Il leader del Paese asiatico, Kim Jong-un, ha dichiarato che spera di organizzare altri incontri con il ...

Capodanno : Stop anche alle lanterne volanti nei boschi - il vento rischia di causare grossi incendi : Non solo botti, occorre responsabilmente fermare in Italia la moda delle cosiddette lanterne volanti cinesi che rischiano di provocare incendi in boschi e aree secche per le anomali condizioni climatiche ed inquinano l’ambiente e mettono in pericolo gli animali che possono inconsapevolmente ingoiarle. E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento alla diffusone dei palloncini di carta che ondeggiano nel vuoto grazie all’aria ...

Smog Torino : da domani Stop alle auto diesel Euro4 : Le auto diesel con classe emissiva Euro4 saranno ferme da domani, a Torino, dalle ore 8 alle ore 19 e fino al 3 gennaio. Il ritorno dei valori di Pm10 sopra la soglia d’attenzione per quattro giorni, da giovedi’ a domenica, ha fatto, infatti, scattare nuovamente il livello “arancio”, previsto dal protocollo del bacino padano. Restano in vigore anche i limiti previsti dalle misure a carattere permanente, con il blocco ...

Protesi al seno e rischio cancro : Stop alle forniture anche in Italia : Dopo lo stop in via precauzionale lanciato dall’Agenzia nazionale francese per la sicurezza dei medicinali, la stessa azienda produttrice ha sospeso la vendita in Europa, così anche in Italia alcune regioni hanno ordinato lo stop momentaneo alle forniture. "Ogni paziente verrà contattata e potrà chiedere chiarimenti, ma al momento non sono previsti interventi chirurgici per espiantare la Protesi dell’azienda francese" ha spiegato l’assessore ...

PIT Stop : Lego - James Bond & Co - i migliori set di auto FOTOGALLERY : FORD E BUGATTI, PEZZI DA COLLEZIONE - Ma c'è anche il mondo del rally tra i set Lego in circolazione: la Speed PORSCHE E ASTON MARTIN - Per rimanere nell'ambito delle auto di prestigio, non possiamo ...

Roma - Eusebio Di Francesco : 'Razzismo? Intervenga lo Stato'/ 'Sto con Ancelotti : Stop alle partite' : Vigilia di Parma-Roma, Eusebio Di Francesco torna sul razzismo nel mondo del calcio e sta con Carlo Ancelotti: 'Stop alle partite, bisogna fermarsi'.

Juventus - Allegri : 'Sono contro lo Stop. Il problema è a monte' : 'Non tollero nessuna forma di razzismo e di insulto, anche nei confronti dei morti e delle tragedie che sono successe. Ma purtroppo in Italia abbiamo perso un pò di quella che era la nostra educazione ...

Inter 2 turni a porte chiuse. Stop alle trasferte dei tifosi : 'Tolleranza zero contro violenti e razzisti' ha detto la Federcalcio che non ferma il campionato. Prime decisioni del giudice sportivo - Nessuno Stop. Il campionato non si ferma e sabato si giocherà ...

Inter - guai grossi - il questore : 'Stop alle trasferte e curva chiusa fino al 31 marzo' : 'Vietare le trasferte ai tifosi neroazzurri fino alla fine del campionato e chiudere la curva dell'Inter fino al 31 marzo cioè per cinque giornate di campionato e una di Coppa Italia'. Sono queste le ...

Smog Ferrara : l’aria torna respirabile - Stop alle misure d’emergenza : misure d’emergenza antiSmog sospese a Ferrara, unica provincia dell’Emilia–Romagna ad adottare restrizioni contro l’inquinamento anche a Natale. Secondo il bollettino odierno dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale (Arpae), a Ferrara e Cento i valori delle polveri PM10 sono rientrati nei livelli consentiti per legge e di conseguenza da domani saranno revocate le misure d’emergenza in vigore fino ad ...

Inter-Napoli - il questore di Milano : “Stop alle trasferte per i tifosi nerazzurri e chiusura della curva per 5 giornate” : “Richiederò lo stop alle trasferte dei tifosi dell’Inter fino alla fine del campionato. L’Autorità di pubblica sicurezza locale lo chiede al dipartimento che a sua volta lo domanda al ministero competente. Richiederò la immediata chiusura della curva dell’Inter per cinque giornate più una di Coppa Italia fino 31 marzo 2019″. Lo ha detto in conferenza stampa il questore di Milano, Marcello Cardona, dopo gli episodi di ieri nei pressi ...

