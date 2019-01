Real Madrid | Solari blinda Isco | ' Grande calciatore Dovrà darci ancora molte gioie'

Real Madrid - Solari trattiene Isco : “non si muoverà a gennaio” : Real Madrid, il tecnico dei Blancos Solari trattiene Isco in questa sessione di mercato: lo spagnolo non si muoverà a gennaio Santiago Solari si è presentato per la prima volta nel nuovo anno in conferenza stampa, parlando di uno degli argomenti di mercato più caldi in casa Real Madrid. Si tratta del futuro di Isco, calciatore molto chiacchierato in queste ore dato lo scarso utilizzo degli ultimi mesi: “Tutti devono sentirsi ...

Real Madrid - l’allenatore Solari svela il futuro di Isco : “Chiudere l’anno con un titolo e’ stato molto positivo per il gruppo e per i suoi obiettivi”. Santiago Solari, tecnico del Real Madrid spiega che il “Real inizia questo 2019 con grande entusiasmo e convinzione. Siamo in corsa su tutti i fronti e vogliamo competere in tutte le competizioni, come sempre. Vedo tutti i giocatori coinvolti e motivati, allegri ed eccitati dall’idea di ricominciare”. Su ...

Davide Lippi anticipa il mercato : "Conte al Real Madrid - Pochettino allo United" : ... il brasiliano Paquetà , che il Milan ha prelevato dal Flamengo per circa 35 milioni facendo, secondo il figlio del ct campione del mondo con l'Italia nel 2006, un grande affare: "Di chi è Higuain? ...

MotoGP - Jorge Lorenzo : 'Honda squadra vincente come Barcellona e Real Madrid' : Non c'è una squadra al mondo più importante e più vincente". Cosa hai pensato la prima volta che hai provato la tua nuova moto? "L'ultima stagione ho guidato una moto completamente diversa, la Ducati ...

Il Bayern Monaco e il Real Madrid mollano James Rodriguez : la Juventus prova a inserirsi : James Rodriguez - Juve , si lavora a Dubai . Tra i fuochi d'artificio e gli auguri di Capodanno, il mercato non va in vacanza, tanto che nell'Emirato arabo, centro del mondo calcistico in questi giorni di festa, c'è una trattativa che potrebbe decollare. Non è un mistero, infatti, che i bianconeri tengano d'occhio da tempo l'evolversi della stagione del colombiano, ...

Pronostico Villarreal vs Real Madrid - La Liga 3-1-2019 e Analisi : La Liga, recupero 17^ giornata, Analisi e Pronostico di VillarReal-Real Madrid, giovedì 3 gennaio 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.VillarReal-Real Madrid, giovedì 3 gennaio. Il VillarReal per allontanarsi dalla zona retrocessione, i campioni del mondo del Real Madrid per salire in classifica e portarsi stabilmente nella zona Champions della classifica. Dopo la breve pausa natalizia, all’Estadio de la Ceramica, Submarino ...

Isco - non penso di lasciare Real Madrid : Intervistato da 'Deportes Cuatro' alla ripresa degli allenamenti del club campione del mondo, il talento originario di Malaga ha giurato fedeltà al Real. "Non penso affatto di andar via nel corso del ...

Liga - Isco resta al Real Madrid : 'Qui sono felice' : Madrid, SPAGNA, - Dopo le voci circa un suo imminente trasferimento, con il Paris Saint Germain in pole position, Isco ha rassicurato oggi i tifosi del Real Madrid , giurando fedeltà ai 'blancos'. Il ...

Real Madrid - Isco rompe il silenzio : 'Mai pensato di andarmene. Voglio vincere ancora tanti titoli' : Dalle stelle alle…stalle. Nel calcio, così come nella vita. Un giorno si può essere al top per poi diventare un panchinaro illustre in quello seguente. Questo è un po' quanto accaduto ad Isco, ...

Real Madrid - Kakà e i retroscena dello spogliatoio : “Cristiano Ronaldo un po’ vanitoso. Mourinho…” : In un’intervista rilasciata a Grande Círculo, trasmissione di SporTV, Kakà ha svelato qualche retroscena relativo alla sua esperienza Madridista, condizionata dagli innumerevoli problemi fisici. Il brasiliano, Pallone d’Oro 2007, si è soffermato soprattutto su Ronaldo e Mourinho, rispettivamente stella e padrone dello spogliatoio merengue. L’ex trequartista del Milan ha sottolineato i pregi e l’unico difetto ...

Dalla Spagna sicuri : Real Madrid pronto a trattare con l'Inter per Icardi (RUMORS) : Uno dei giocatori dell'Inter sempre al centro dei rumors di mercato è il centravanti argentino Mauro Icardi: il capitano nerazzurro ha dimostrato di saper fare la differenza anche in campo europeo, visto che nelle sue prime sei apparizioni in Champions League ha messo a segno ben quattro reti. Si continua a parlare del rinnovo di contratto che potrebbe arrivare nei prossimi mesi ma che non dovrebbe mettere fine all'Interesse dei top club ...

Eurolega - Datome on fire : il campione italiano decisivo in Fenerbahce-Real Madrid - azione da urlo a pochi secondi dalla sirena [VIDEO] : Che giocata di Gigi Datome! Il campione italiano e l'azione decisiva in Fenerbahce-Real Madrid della 15ª giornata di Eurolega Il Fenerbahce ha trionfato, oggi pomeriggio, contro il Real Madrid, nella ...