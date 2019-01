Doping – La Russia rischia grosso | scadenze non rispettate

Anti- Doping in Russia - l'appello del direttore della Rusada 'Rischiamo altro stop' : 'Siamo sull'orlo di un abisso e chiedo a tutti di ergersi a protezione del presente e del futuro dello sport così come delle generazioni di atleti presenti e future', lo ha detto il direttore della Rusada Iuri Ganus

Biathlon : Russia sotto inchiesta per Doping : Alcuni membri della Nazionale russa, in Austria per la sessione di Coppa del Mondo, sono stati interrogati dalla Polizia locale

Atletica - la IAAF conferma l’espulsione della Russia per Doping di Stato : lo stop continua : La IAAF ha confermato lo stop alla Russia. La Federazione Internazionale di Atletica Leggera ha deciso di ribadire la sospensione della Nazionale che si protrae da tre anni (lo scandalo doping di Stato esplose pochi mesi prima delle Olimpiadi di Rio 2016). Dunque gli atleti con passaporto russo potranno gareggiare a titolo personale (sotto la sigla ANA) solo se rispetteranno i parametri imposti dalla IAAF e, come sempre, in caso di vittoria non ...