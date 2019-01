Amadeus - Raiuno lo manda all'arrembaggio : Ora o mai più - la sfida (totale) alla regina di Canale 5 : Affila le armi, Amadeus . Sarà lui, dal 19 gennaio al 2 marzo, a dover sfida re su Raiuno la corazzata di Maria De Filippi. Come ricorda Italia Oggi, il neo-direttore di Raiuno Teresa De Santis manderà la seconda stagione di Ora o mai più (talent vip ideato da Carlo Conti con in gara cantanti "dimenti

Ascolti tv 31 dicembre : il flop di Federica Panicucci 'asfaltata' da Amadeus su Raiuno : Nuovo appuntamento con la nostra rubrica dedicata agli Ascolti della giornata di ieri 31 dicembre 2018, caratterizzata in prime time dalla sfida tra il 'Capodanno in musica' di Canale 5 condotto da Federica Panicucci e da 'L'anno che verrà', il tradizionale show di fine anno di Raiuno condotto da Amadeus . Una sfida che si preannunciava molto attesa e soprattutto dai sapori diversi dati gli ospiti presenti nel cast. Ad avere la meglio, però, ...

