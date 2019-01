motorinolimits

: 720S Spa 68 Collection: omaggio a Bruce McLaren - BarbaraPremoli : 720S Spa 68 Collection: omaggio a Bruce McLaren - MotoriNoLimits : 720S Spa 68 Collection: omaggio a Bruce McLaren - ilmessaggeroit : McLaren lancia “720S Spa 68” per celebrare prima vittoria in F1. Solo tre i gioielli prodotti -

(Di mercoledì 2 gennaio 2019)Special Operation ha creato tre vetture, su baseCoupé, commissionate daBrussels per celebrare la prima vittoria del brand in un GP.al volante dellaM7A nella classica livrea Papaya Orange conquistò infatti la prima vittoria in F1 per il suo team nel GP del Belgio 1968 a Spa-Francorchamps. … L'articoloSpa 68MotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.